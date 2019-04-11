Мэй критикуют за новую отсрочку "брексита"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призывает британский парламент принять сделку по "брекситу" до начала выборов в Европарламент.

Вернувшись из Брюсселя с экстренного саммита, Мэй представила Палате общин согласованное странами -членами ЕС решение отсрочить дату "брексита" до 31 октября.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй: "Мы стоим перед жёстким выбором, а временные рамки чётко обозначены. И я уверена, что мы сейчас должны в энергичном темпе прикладывать усилия для достижения консенсуса по сделке, отвечающей интересам нашей страны. Я приветствую переговоры с оппозицией, проходившие в последние дни, и которые продолжатся сегодня. Для британской политики сложившуюся ситуацию нельзя назвать нормальной, и всё это во многом причиняет неудобства как правительству, так и оппозиционным партиям".

Представители оппозиции называют отсрочку "брексита" полным провалом. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин обрушился на Терезу Мэй с критикой:

"Всё это происходит спустя три недели после того как премьер-министр заявила Палате общин, что готова отложить "брексит", но не далее чем до 30 июня. И второй по счёту перенос даты в течении трёх недель говорит не только о дипломатической неудаче, но и становится ещё одним этапом в ненадлежащем управлении всего процесса "брексита" со стороны правительства".

В ходе встречи в Брюсселе позиции стран-членов Евросоюза в отношении продолжительности новой отсрочки разошлись. Жесткую позицию, в частности, заняла Франция.

Выбор согласованной даты связан с тем, что 1 ноября должен приступить к работе новый состав Еврокомиссии.