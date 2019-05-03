Пятьдесят оттенков черного. Кто виноват в парижских разгромах?

Первого мая Париж превратился в поле битвы: десятки одетых в черное в масках и с капюшонами сжигали мусорные баки, разбивали окна витрин, кидали в полицию бутылки и камни.

Радикальное движение "черный блок" смешалось с толпой профсоюзных работников и "желтых жилетов", выступающих против политики президента Франции Эммануэля Макрона, перетягивая на себя внимание СМИ.

Euronews объясняет, чем "черные" отличаются от "желтых", и кто виноват в парижских разгромах.

Кто такие "черные" и откуда они взялись?

По мнению французских историков Брайана Мюллера и Юго Мельшиора, "черный блок", принимавший участие в первомайской демонстрации, - не однородное движение, а тактика "революционно настроенных боевиков, одетых в черное".

Reuters

Впервые "черные" появились в Западной Германии до падения Берлинской стены в 1980-х. Выступая против идей капитализма, они вышли из общин скваттеров (людей, самовольно занимающих заброшенные помещения - прим.), которые в то время боролись с местной полицией.

Движение приобрело международную известность в 1999 г. в Сиэтле, когда сотни людей вышли на демонстрацию против переговоров Всемирной торговой организации.

"Черный блок" разделяет идеи анархистских движений. Их последователи считают насилие законным средством для достижения политических целей. "Насилие дает возможность быть услышанным, - сказал Жюльен, представитель движения во Франции, давший интервью телеканалу LCI на условиях анонимности. - Если 10 тыс человек будут протестовать мирно, СМИ опубликуют короткую заметку".

"Черный блок" и "желтые жилеты" не действуют сообща

"Черный блок" существует уже несколько десятилетий. "Желтые жилеты" - это новое социальное движение, появившееся в ноябре 2018 года. Оно было названо в честь желтых флуоресцентных жилетов, которые все французские водители по закону обязаны хранить в своих машинах.

Начавшись как демонстрации против повышения налогов на топливо, движение переросло в массовое недовольство действиями правительства. Выступления "желтых жилетов" уже около полугода еженедельно проходят во многих городах страны.

Несмотря на то, что "черные" вливаются в протесты "желтых" для привлечения внимания к своему движению, между ними нет настоящего сотрудничества, считает эксперт в области безопасности парижского Института политических исследований, Гийом Фард.

Reuters

По его словам, первоначальные требования заморозить налог на топливо - были очень далеки от антикапиталистических взглядов анархистов. После уступок со стороны французского правительства, борьба "желтых" сосредоточилась на социальном неравенстве и осуждении насилия со стороны полиции. Занимая центральное место в идеологии "черного блока", эти вопросы подтолкнули анархистов влиться в протесты. По словам Фарда, влияние "черных" особенно заметно в таких городах на юго-западе страны, как Бордо или Тулуза.

Несмотря на то, что большинство "желтых жилетов" выступают за мирные демонстрации, многие испытывают симпатию к антикапиталистическим взглядам анархистов.

По мнению Фарда, с недавнего времени часть "желтых жилетов" начала имитировать тактику "черного блока", чтобы разжечь конфронтацию с властями. Власти называют этих радикально настроенных демонстрантов "ультражелтыми".

"Ультражелтые" пытались наладить контакты с анархистами, но не всегда успешно, поскольку у обеих групп нет центральной организации.

"Черный блок" и демонстранты-вандалы

Именно анархистам приписывают грабежи и разгромы во время демонстраций на Елисейских полях или разграбление Триумфальной арки. В реальности в актах вандализма участвуют не только они, но и так называемые "кассёры", что в переводе с французского означает "вандалы".

"Кассёры" - это демонстранты, которые целенаправленно совершают противоправные действия: бьют витрины или портят городское имущество.

"Черный блок" - "кассёры", но не все "кассёры" - "черный блок", - сказал Фард. По его словам, многие из них - обычные правонарушители, которые под шумок грабят магазины, что идет вразрез с идеологией анархистов, которые выступают против общества потребления.

Reuters

Среди представителей ультраправых групп также есть "кассеры". Именно ультраправые стояли за разграблением Триумфальной арки, о чем свидетельствуют надписи, обнаруженные на историческом памятнике.

"Европейский тур насилия"

"Черный блок - международное движение. Перед майской демонстрацией французские власти сообщили, что ожидают участие около двух тыс представителей "черного блока" не только из Франции, но и со всей Европы. Прогнозы властей относительно количества анархистов не подтвердились, но полиция действительно задержала граждан Испании и Германии.

"Это те же самые ребята, которые участвовали на митингах в итальянской Генуе (на саммите G8 в 2011 году - прим.)", - сказал Фард, описывая перемещения анархистов как "европейский тур насилия". Исследователи движения отмечают, что раньше они фокусировались на крупных международных саммитах, но теперь нацелены и на обычные демонстрации.

По мнению Фарда, "черный блок" - это глобальная проблема, которую необходимо решать всем разведслужбам Евросоюза сообща.