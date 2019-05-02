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Обзаведется ли ЕС первой леди?

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 Euronews 
Обзаведется ли ЕС первой леди?
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Euronews продолжает экзаменовать кандидатов, претендующих на пост председателя Еврокомиссии итогам европейских выборов в мае. В шестерке соискателей - одна женщина. Словенская актриса и политик, кандидат от партии "Европейские левые" Виолетта Томич - гость программы "Вопрос из зала".

_Несколько слов о героине : Виолетта Томич, отчаянный аутсайдер, который хочет повернуть Европу влево. Томич родилась и выросла в бывшей Югославии, стране, которой больше нет. Ее первой и главной страстью в жизни была не политика, а сцена. Она училась актерскому мастерству в Люблянском университете, играла в городском театре, затем занялась карьерой на телевидении. Входившая в состав Югославии Словения, родина Томич, обрела независимость в 1991 году. В 2004 страна вступила в Европейский союз. Через 10 лет после этого поворотного события Виолетта Томич делает первые шаги в политике - становится членом словенского парламента. В 2018 она присоединяется к Совету Европы и там добивается защиты прав сексуальных меньшинств._

Сегодня Томич надеется на очередной переезд: после Любляны и Страсбурга она стремится в Брюссель, надеясь оттуда добиться реализации своих планов - предложить альтернативу нынешнему капитализму через увеличение налогообложения; избавить мир от ядерного оружия. Она мечтает способствовать расширению полномочий Европарламента, дать больше прав регионам в формировании европейской политики.

Ее взгляды некоторые считают излишне левыми для Брюсселя. Однако наша гостья убеждена, что что нужна Еврокомиссии и Европе в целом.

Euronews: "Вы - новичок в европолитике, вам трудно?"

Виолетта Томич: "Да, было сложно. Но я привыкла находиться перед камерой,в студии, на съемках, это помогло".

Euronews: " Актерская профессия помогает стать на этом поприще лучше?"

Виолетта Томич: "Иногда люди говорят, что политика - это театр, и я не могу с этим согласиться. Театр - очень серьезное искусство. Но порой политики действительно играют.... Когда я занялась политикой, один из коллег сказал: тебе не хватит сил, ты всегда говоришь то, что думаешь".

В ходе интервью Томич задавали вопросы гости студии, а также зрители каналы, пересылавшие вопросы в видео-формате.

Сами, Брюссельский свободный университет: "Во-первых, меня интересует, как именно вы предлагаете бороться с уклонением от уплаты налогов? Мой второй вопрос касается вашего плана по введению в Европе минимальной заработной платы".

Виолетта Томич: "Уклонение от уплаты налогов должно быть немедленно прекращено, потому что если мы исходим из того, что у нас есть и социальное государство, и социальная справедливость, то мы, безусловно, не можем мириться с тем, что миллиарды и миллиарды евро, заработанные в Италии, Словении или Польше, находятся в налоговых убежищах. Нам нужны эти деньги. Поэтому, считаю, что налоговые убежища следует отменить.... В Словении одним из наших первых шагов стало как раз повышение минимальной заработной платы. И мы считаем, что всем европейским странам было бы полезно учитывать прожиточный минимум: сколько нужной семье или одному человеку, чтобы прожить?

Считаю, что минимальная заработная плата должна быть на 20% выше просчитанного прожиточного минимума. У нас есть люди, работающие по 8 часов в день, по 40 часов в неделю, которые не могут выжить со своей зарплатою это никуда не годится!"

Euronews: "Не получится ли так, что вне зависимости от наличия и размера минимальной заработной платы, люди, особенно в Восточной Европе, будут по-прежнему очарованы перспективой переехать в Европу Западную, где можно больше зарабатывать? Именно так и происходит, посмотрите на огромный отток граждан из Польши, Румынии и Венгрии, он спровоцирован неравенством".

Виолетта Томич: "Все изменится. Конкуренция между странами изменит формат, социальный демпинг ослабнет, так как каждый сможет жить с опорой на свой доход, жить и работать в одном месте".

Вопрос от зрителя из Финляндии: "Какие срочные меры вы предлагаете принять в Европе для смягчения последствий изменения климата?"

Виолетта Томич: "Наш общий дом разваливается, и мы должны принять срочные меры для стабилизации ситуации. Но это невозможно в координатах современного неолиберального капитализма, где ставка делается на неограниченный рост, конкуренцию; при этом благополучие человека, планеты - вне системы ценностей. Мы должны изменить систему, она не работает".

Euronews: "Но широкий спектр партий, которые вы бы назвали неолиберальными, выдвигают предложения по борьбе с изменением климата. Политики этим вопросом, похоже, обеспокоены.

Вы этого не видите? Что вы имеете в виду, когда говорите "нужно изменить систему"?"

Виолетта Томич: "Я хочу представить программу, в которой будет содержаться "Новый зеленый договор для Европы" - это стратегия, которая позволит создать так называемые "зеленые" рабочие места, много мест, а также экологически безопасную инфраструктуру, развивать зеленый транспорт".

Вопрос из Турции: "Что вы думаете о перспективах полного членства Турции в ЕС?"

Виолетта Томич: "Это сложный вопрос. Мы знаем, что в Турции вся оппозиция, многие оппозиционеры находятся в тюрьме. Курдский вопрос не снят. Видя, насколько масштабны там нарушения прав человека, не думаю, что поддержу их полноценное вхождение в ЕС".

Euronews: "В чем суть проблемы, по вашему? Эрдоган?"

Виолетта Томич: "Именно".

Euronews: "В качестве президента Еврокомиссии как вы бы строили отношения с Турцией и Эрдоганом? Вам придется это делать!"

Виолетта Томич: "Конечно. Мы будем говорить о гарантиях свободы других партий, которые не поддерживают Эрдогана. Потому что это и есть демократия".

Euronews: " А люди, которые в свое время уехали сражаться за "Исламское Государство"? Вы думаете, им можно вернуться в Европу или следует лишить их гражданства?"

Виолетта Томич: "Вот это действительно сложный вопрос...Мы живем в эпоху, когда люди убивают друг друга только из-за цвета кожи, религиозных взглядов, даже в церквях убивают. Это ужасно. Куда катится мир сегодня, непредсказуемо. Еще 10 лет назад дела обстояли не так. По всей видимости, сегодня уровень разочарованности и агрессии зашкаливает. Одновременно следует признать. что именно силы НАТО уничтожили Ирак, что дало толчок исламизации и радикализации".

Euronews: "Этот вопрос действительно волнует избирателей; речь идет о европейских гражданах, они покинули Европу и не могут вернуться из-за проблем с гражданством. Вы считаете, им следует разрешить вернуться после их сотрудничества с террористической организацией?"

Виолетта Томич: "Да, но им предстоит ответить на многие вопросы, и, возможно, их посадят в тюрьму за то, что они сделали".

Euronews: "Вы выражаете довольно экстремальную мысль о том, что в НАТО (хотя бы частично) ответственны за "Исламское государство?"

Виолетта Томич: "Именно так. Бомбардировка Ирака началась с опорой на ложный посыл. Они сказали, что вынуждены бомбить Ирак, так как у страны было оружие массового поражения, но в конце концов выяснилось. что нет, такого оружия не было. Так что мы,, европейцы, также несем ответственность за помощь НАТО в оккупации и уничтожении Ирака, Ливии, Сирии, Афганистана. Что делали наши войска в этих странах? Это не оправдывает действия "Исламского государства", но есть причинно-следственные связи. Если мы будем проводить мирную политику, то будем иметь друзей по всему миру".

Euronews: Предлагаем вам перечень вопросов. на которые нужно отвечать " да" или "нет" Итак:

- Несет ли Китай угрозу для Европейского Союза, да или нет?

Виолетта Томич: Нет.

- А Россия ?

Виолетта Томич: Нет.

- Страсбург, куда раз в месяц ездят политики - пустая трата денег?

Виктория Томич: Да.

- Берни Сандерс как кандидат в президенты США*?

Виолетта Томич: Определенно да.

- Считаете ли вы, что Facebook должен стать серьезнее и лучше регулироваться?

Виолетта Томич: Да.

- Следует ли выдать Джулиана Ассанжа, чтобы допросить его?

Виолетта Томич: Нет

- Россия должна вернуть Крым?

Виолетта Томич: Не знаю, потому что это их дело. Думаю, им нужен повторный референдум.

- И последний вопрос: электроскутеры вам нравятся?

Виолетта Томич: Да.

Виктория Томич известна своими негативными взглядами на действующую банковскую систему ЕС. Вот выдержка из нее недавних предвыборных дебатов: "Для банкиров, биржевых маклеров во Франкфурте и Лондонском Сити последний экономический кризис - полустертое воспоминание, не больше. Но для жителей Европы, которые заплатили за кризис миллионами и миллиардами евро режима жесткой экономии, последствия по-прежнему ощутимы. Политики и в Брюсселе в очередной раз ставят интересы банков и корпораций выше интересов людей. Но я - не брюссельский инсайдер, как все эти господа здесь (речь идет об участниках дебатов)".

Euronews: "Разве для политиков левого крыла не характерно стремление атаковать банки? Многие это знают. Почему вы нападаете на банки?"

Виолетта Томич: "Ну, как я уже сказала, во время экономического кризиса в 2008 году мы спасали банки. Для этого приходилось брать деньги из госфондов, что привело к обнищанию госбюджетов и перенаправлению денежных потоков от периферии к центру, от самых бедных к самым богатым. Мы спасли банки, а они забыли, что мы для них в свое время делали. Нам пришлось рекапитализировать наши банки в Словении, а затем - продать их".

Вопрос из Брюсселя: "Считаете ли вы, ЕС соблюдает основные права мигрантов?"

Виолетта Томич: "Нет. Европа проигрывает на гуманитарном фронте: тысячи людей гибнут в море, а мы просто строим стены и закупаем больше оружия. Уже сейчас в мире достаточно оружия, чтобы уничтожить планету пять раз. Это также напрямую касается климатических вопросов. Мы же просто производим и продаем все больше и больше оружия".

Euronews: "Ваш подход к мигрантам?"

Виолетта Томич: "Мы должны решать проблему в отправной точке, то есть для начала остановить войны. А тех, кто уже приехал, следует учить языку и быстрее интегрировать в общество".

Euronews: "Но если отдельные страны не хотят их принимать? Вы знаете, такие есть, они не хотят никого брать. Как добиться той пресловутой европейской о солидарности, о которой все любят рассуждать?"

Виолетта Томич: "Согласна. У нас должна быть общая стратегия в этом вопросе, ведь Европейский Союз - это не просто супермаркет, куда вы приходите и берете то, что вам нужно. Нет, вы обязаны разделять определенные обязанности, ценности. Конечно,нам нужно остановить войны, с опорой на дипломатию".

Euronews: "Дипломатия уже много раз не срабатывала. Вот почему войны в некоторых странах растянулись на 10 с лишним лет. Как простая дипломатия может закончить войну в таких местах, как Йемен, Сирия, Конго?"

Виолетта Томич: "Задам встречный вопрос. Почему Германия и Франция хотят экспортировать много оружия и зарабатывать на несчастьях других? Они ведь могут экспортировать что-то хорошее - построить там заводы, например. Ведь и это - в определенном смысле дипломатия".

Euronews: "А когда Россия экспортирует это же оружие?"

Виолетта Томич: "Абсолютно тот же ответ".

Euronews: "Левые, социалисты, коммунисты, все политики этого фланга считают себя неприкасаемыми - вне зависимости от того, что делает их правительство. Венесуэла - идеальный пример: если бы у власти там были правые и они делали со своим народом то, что делает нынешняя власть, вы бы первыми стали критиковать их. Но так как там рулят левые, ЕС остается в стороне".

Виолетта Томич: "Нет, совсем нет. ЕС всегда должен оставаться в стороне. Но я переверну ваш вопрос: если бы у власти там были правые, которых одобрил бы Трамп, то в отношении страны не ввели бы санкции и люди, имеющие самые большие запасы нефти в мире, много золота, не страдали бы от голода. Но они страдают - из-за санкций США".

Euronews: "Вы против вмешательства со стороны ЕС в принципе?"

Виолетта Томич: "Против".

Вопрос из Германии: "Если вы станете главой Европейской комиссии, что вы предложите молодым людям - с прицелом на будущие поколения?"

Виолетта Томич: "Мы предлагаем "Новый зеленый договор для Европы" . Предлагаем Евросоюз, который начнет инвестировать в "зеленую экономику", "зеленую" инфраструктуру, а также в науку и исследования. Мы хотим предотвратить появление в ЕС новых финансовых кризисов. В Китае кризиса не было, там очень активна инвестиционная деятельность. Нам не нужен режим жесткой экономии, нам тоже нужны инвестиции".

Euronews: "После кризиса, о котором вы много рассуждали, часть населения, даже рабочий класс, традиционно поддерживающий левых, стала активнее склоняться к первому флангу? Почему так?"

Виолетта Томич: "История повторяется. И мы должны помнить о ее уроках, иначе нам придется столкнуться с этим снова. В 30-х годах прошлого века было тоже самое: сначала экономический кризис, а затем Вторая мировая война, потому что люди так разочаровались, так озлобились из-за невозможности протянуть месяц на свои заработки. А с другой стороны на фоне кризиса столько людей разбогатели! Пока мы затягивали пояса, число миллиардеров удвоилось. Крайне правые добились успеха у тех, кто считает: нынешняя неолиберальная глобализация подмяла их под себя".