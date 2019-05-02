Завершена продажа Magneti Marelli

Автоконцерн «Фиат-Крайслер» сообщил, что завершил процедуру продажи итальянского производителя комплектующих «Магенти Марелли». Новый собственник — японский концерн «Кальсоник Кансей» — заплатил 6,5 миллиардов долларов — немного меньше первоначальной цены, озвученной в прошлом году, когда было принято решение о продаже.

По данным профсоюзов, смена собственника не должна привести к увольнениям. На «Магнети Марелли» работают около 30 тысяч человек.

Компания производит комплектующие для автомобилей и мотоциклов — прежде всего электронику. Фирма хорошо известна в спортивном мире, поскольку сотрудничает со многими гоночными командами, включая «конюшни» Формулы-1.

Научно-исследовательские и производственные центры «Магнети Марелли» расположены во многих странах мира, включая Россию.

Японская же «Кальсоник Кансей» после покупки итальянцев становится седьмым по объёмам независимым поставщиком автомобильных комплектующих.