FIAT Chrysler и власти США договорились

Отзыв 100 тысяч автомобилей и выплата более 700 миллионов долларов предусмотрены во внесудебном соглашении, достигнутом между властями США, автовладельцами и итало-американским автомобильным концерном FIAT Chrysler.

311 миллионов пойдут на оплату гражданских штрафов, 280 - на урегулирование претензий владельцев дизельных автомобилей, еще 100 миллионов - расширенные гарантии.

Первым иск против автогиганта подал Минюст США в мае 2017 года. Речь шла о дизельных автомобилях моделей Jeep Grand Cherokee и Ram, произведенных в период с 2014-го по 2016-й годы. Его примеру последовали десятки американских автовладельцев, обвинивших концерн в установке на дизельные машины программного обеспечения, позволявшего фальсифицировать данные тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах.

Корпорация кроме того предпримет меры, чтобы свести к минимуму загрязнение воздуха в Калифорнии, где 13 тысяч автомобилей не отвечают установленным в этом штате высоким экологическим стандартам.