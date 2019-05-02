Лондон будет стремиться к нулю

Великобритания должна свести к нулю уровень выброса парниковых газов к 2050 году. Как заявили в четверг советники правительства Терезы Мэй по климату, для достижения этой цели потребуется поэтапный вывод из эксплуатации дизельных и бензиновых двигателей к 2035-му, а также 20-процентное сокращение потребления говядины и баранины.

По мнению аналитиков, британские власти решили прислушаться к рекомендациям экспертов после впечатляющих акций гражданского неповиновения, устроенных новым экологическим движением EXTINCTION REBELLION (Бунт вымирающих). Накануне парламент объявил изменение климата "чрезвычайная ситуацией", признав, что пора принимать меры.

"До сих пор правительство предпочитало делать вид, что ничего не происходит, - говорит представитель движения Бинг Джонс. - Поэтому мы говорим им: "Выложите деньги на стол", но они пока и не думают этого делать, так что нам придется менять тактику. В целом, решение британских властей -- серьезное дело, надеемся, оно послужит знаком для других правительств и международного сообщества".

До сих пор Великобритания стремилась к 2050-му сократить выброс парниковых газов на 80% по сравнению с уровнем 1990 года. Но многим сегодня ясно, что для выполнения положений Парижского климатического соглашения этим ограничиться не удастся.