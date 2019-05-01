Работа на завтра

Профессиональные навыки - настоящий золотой запас работников 21 столетия. Какие компетенции гарантируют востребованность завтра, как обеспечить сегодняшним работникам доступ к рынку труда в будущем?

...Наш корреспондент отправилась на север Франции, чтобы разобраться в этом вопросе. Французский Гавр - место, где в числе прочего производят детали для авиационных двигателей. Руководители компании Safran Nacelles делают ставку на инновационные технологии, которые уже сегодня приближают завтрашний день. Разумеется, это требует совершенствования подготовки кадров.

По оценкам Всемирного экономического форума, к 2022 году более половины работников должны будут пройти переподготовку или повысить квалификации. Фабрис, наш собеседник, решил пройти обучение уже сегодня, и это в корне изменило его рабочий день.

Фабрис, оператор сборочной линии: "__Мы привыкли выполнять эту операцию вручную, она очень тяжела физически, занимает три четверти рабочего дня. Теперь с помощью бурового робота процесс идет втрое быстрее, и с большей точностью".

Цифровые технологии позволят отраслям снизить затраты и повысить эффективность а с ней - и конкурентоспособность. Что выгодно и для фирмы в целом, и для ее отдельных работников. Таких как Микаэль, будущий инженер, и Николас, его наставник.

Микаэль Лебайлиф, институт INSA: "Новые технологии не повсеместно распространены в промышленном секторе. Я тружусь в двух направлениях - это виртуальная и дополненная реальности, с прицелом на производство. Где пока таких решений немного".

Николя Лёпап, руководитель проектов, исследования и технологии, Safran Nacelles: "Мы планируем новые рабочие места с опорой на расширенные компетенции человека. Так, чтобы он мог сказать: "Я инженер-технолог, занимаюсь механическими и производственными аспектами и при этом обладаю реальными навыками в сфере цифровых технологий в моей отрасли".

Микаэль Лебайлиф, институт INSA: "Это дает преимущества: с новыми знаниями мы более работоспособны, ведь мы уже освоили новые технологии".

Изменение организации рабочего процесса позволит компании в Гавре вывести на рынок 2 тысячи двигателей. Раньше на это ушло бы 15 лет, теперь - около трех. Все больше операций на производстве поручаются роботам.... Как в связи с этим меняется роль и функции работника?

Седрик Хале, директор по персоналу, Safran Nacelles: "Переходный период к большей роботизации должен пройти гладко, а это требует хорошей подготовки. Фабрика будущего - это набор промышленных инструментов и решений в помощь человеку, который сосредотачивается на наращивании добавленной стоимости, решении задач с высокой добавленной стоимостью.Такой подход позволит нам повысить эффективность и уже завтра оптимизировать нашу деятельность".

Новые технологии развиваются последовательно и быстро. Как синхронизировать навыки работников и завтрашние потребности рынка труда? В Лионе успешно функционирует компания, помогающая 19 тысячам работодателей решить проблему подготовки кадров с прицелом на будущее. Как именно?

Альбан Гийот, генеральный директор Entreprise du Futur: "Это всеобъемлющий вопрос и однозначного ответа у нас нет. Мы тестируем на местах, в компаниях новые технологии и смотрим, как они помогают предприятиям решать конкретные задачи - сократить дистанцию с потребителем, внедрить инновации, ускорить международное развитие, лучше понимать ожидания клиентов. Необходимость решать эти вопросы означает потенциальное создание новых рабочих мест".

Уровень безработицы в 28 странах ЕС в феврале 2019 года составлял 6,5%, это самый низкий показатель за продолжительный срок. И тем не менее 16 миллионов граждан сегодня остаются вне рынка труда.

Который переживает серьезную трансформацию в связи с технологическим развитием, изменением климата, демографическими колебаниями и глобализацией.

В мировом масштабе работы не имеют 190 миллионов человек, из которых без малого 65 миллионов - молодежь.

300 миллионов работников живут в условиях крайней нищеты - на менее 1,70 (евро семидесяти центов) евро в день. Темп роста заработной платы снизился с 2,4 до 1,8% в период с 2016 по 2017 год.

При этом между мужчинами и женщинами сохраняется 20-процентный разрыв в оплате труда. Эти и смежные с ними проблемы должны быть решены через создание в мире 344 миллионов рабочих мест к 2030 году.

Мы поговорили о векторе развития профессий рынка труда с комиссаром ЕС по вопросам занятости, социальных вопросов и трудовой мобильности Марианн Тиссен.

Марианн Тиссен, комиссар ЕС: "Уверена, что одна из главных проблем текущего момента - подготовка работников. Почти 70 миллионов человек в Европе не имеют базовых навыков взаимодействия с цифровыми технологиями, и это грустно. Мы же видим, сколько вакансий пустуют! Нам следует лучше обучать людей, совершенствовать их навыки, повышать образованность с опорой на реальные потребности рынка труда. Я всегда отмечаю, что, планируя обучение, нужно учитывать требования работодателей; "готовность к трудоустройству" - не ругательный термин. Мы должны учитывать, что по окончании учебы людей ждет рынок труда; переход от учебы к работе должен быть как можно более плавным".

Euronews: "Как убедиться в том, что граждане ЕС действительно приобретают нужные навыки и что этот процесс эффективен?"

Марианн Тиссен, комиссар ЕС: "Мы должны просить людей трезво оценить свои навыки и, конечно, прилагать усилия. Важно, чтобы кадры были готовы учиться, повышать квалификацию всю свою профессиональную жизнь. В этом контексте неверно говорить: "О, мы в ближайшие годы закончим университет, школу, курсы, получим диплом - и все". Нет, мы получаем навыки, базу, которые затем будет совершенствовать, развивать всю жизнь.

Свой вклад должны внести и государственные органы, политики - мы должны убедиться в том, что обеспечиваем людям хорошие предложения. Мы пытаемся свести воедино наши решения, готовим "Рекомендации о путях повышения квалификации". Речь идет о повышении квалификации взрослых, что дает им второй шанс на рынке труда. Мы попросили государства-члены убедиться в том, что у них есть реальные предложения для переобучения людей, оценки их знаний и потенциала, есть адаптированные программы. Мы хотим, чтобы люди не только повышали квалификацию и расширяли навыки, но и получали документ, подтверждающий подготовку".

Euronews: "С учетом потенциала Евросоюза что можно сделать для активизации процессов глобализации, оптимизации цепочек поставок?"

Марианн Тиссен, комиссар ЕС: "Мы, европейцы, должны быть готовы к инициативности и ответственности, должны стараться экспортировать не только наши продукты и услуги, но и наши ценности. Уверена, что за Европой многие наблюдают, люди знают, что здесь высокое качество жизни. Что касается наших торговых соглашений, то и в них мы должны учитывать не только обмен товарами и услугами, но и наши ценности. А значит, мы должны вносить в них и положения об охране окружающей среды, об условиях найма, о социальном обеспечении, о достойных условиях труда и так далее".