Первлмайская битва в Париже

Ожесточёнными столкновениями ознаменовывался в столице Франции нынешний Первомай, который движение "жёлтых жилетов" использовало для очередной акции протеста против политики президента Эммануэля Макрона. Полиция применила слезоточивый газ; в ответ летели камни и другие тяжёлые предметы, манифестанты крушили автомобили стражей порядка. Уже утром были арестованы десятки людей.

Обычно протесты проводились лишь по субботам. Озвученные несколько дней тому назад Макроном меры, в том числе и снижение налогов на около 5 млрд евро - "жёлтых жилетов" не удовлетворили.

Использовали 1 Мая для своих выступлений и крайне левые анархистские группировки, известные как "Чёрный блок". По данным полиции, тысячи левых радикалов не только во Франции, но и по всей Европе собирались выступить в раках традиционных первомайских митингов, бросив клич через соцсети.

В прошлогоднем первомайском шествии в Париже по призыву профсоюзов приняли участие более 140 тысяч человек. На востоке французской столицы манифестации переросли в погромы: нападениям поверглись десятки магазинов и бутиков, горели припаркованные на улицах автомобили.