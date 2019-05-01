"Аякс" одной ногой в финале Лиги чемпионов

"Аякс" рвется к победе в Лиге чемпионов. В первом полуфинальном матче на чужом поле голландская команда, которая уже оставила за бортом фаворитов турнира "Реал" и "Ювентус", обыграла "Тоттэнхэм". Единственный мяч в этой встрече на 15-ой минуте забил Донни Ван де Бек.

"Думаю, для нас это отличный результат. Мы выиграли. Мы довольны. Стартовали мы хорошо, но пока пройдено только полпути", - говорит главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг.

Болельщики "Аякса" перед матчем REUTERS/Tom Jacobs

По мнению наставника "Тоттэнхэма" Маурисио Почеттино, вопрос о том, кто победит в этом противостоянии, остается открытым: "Задача перед нами стоит сложная, поскольку мы проиграли. Сейчас нужно готовиться к ответному матчу и постараться его выиграть. Нам необходим только один результат – победа. Мы хотим быть в финале".

Последний раз "Аякс" играл в финале Лиги чемпионов в 1996 году, а "Тоттенхэм" до этой стадии турнира и вовсе ни разу не добирался. Кто пройдет в финал в этот раз – станет известно 8 мая после ответного матча. Победитель этой дуэли встретится с "Барселоной" или "Ливерпулем".