В Норвегии нашли «российского шпиона», но он уплыл

В Норвегии нашли «российского шпиона», но задерживать его не стали: он уплыл. Рыбаки обнаружили в море у острова Ингёй кита-белуху со спецснаряжением.

Кит был дружелюбен и не стал отказываться от филе свежепойманной трески. Он давал себя погладить, но не разрешал снимать с себя амуницию.

Одному из рыбаков пришлось надевать водолазный костюм. Замки ремней расстегнуть удалось не сразу, но в итоге белуху освободили. На ремнях обнаружили надпись«Снаряжение Санкт-Петербург». Причём разные источники приводят её как по-русски, так и по-английски.

Рыбаки предположили, что кит таскал камеру или иное оборудование, которое отвалилось в море. Или было сброшено специально. Новостью немедленно заинтересовались норвежские военные. Местные СМИ связали «кита-шпиона» с расположенными неподалёку базами Северного флота России.

Впрочем, другие эксперты полагают, что о «российской военной угрозе» говорить безосновательно: белуха могла уплыть, например, от учёных, изучавших мировой океан, или от контрабандистов, или сбежать из «китовой тюрьмы», подобной той, что в прошлом году обнаружили на Дальнем Востоке.

Так или иначе, прав на белуху и снаряжение пока никто не предъявил. Российские военные и официальные лица историю с китом также не комментируют.