В желудке погибшей самки кашалота нашли 22 кг пластика

У берегов Сардинии недалеко от курорта Порто-Черво нашли мертвой беременную самку кашалота. У нее в желудке обнаружили 22 кг пластика. Там оказались: пластиковые пакеты, трубочки, посуда, рыболовные сети и пакет с жидким стиральным порошком.

По информации местных экологов, детеныш должен был вот-вот родиться. После инцидента итальянский министр экологии Серджо Коста назвал защиту морских животных от загрязнения "приоритетной задачей".

"Мусор в водоемах - проблема всего мира, не только Италии, но каждая страна обязана с ним бороться", - написал он в Facebook.

Questo capodoglio è stato trovato morto a Porto Cervo in Sardegna: nella pancia aveva un feto e 22kg di plastica... C'è... Publiée par Sergio Costa sur Dimanche 31 mars 2019

85% морского мусора - пластик. На прошлой неделе Европарламент проголосовал за запрет 10 одноразовых пластиковых предметов, включая тарелки, трубочки для воздушных шариков, контейнеры, изготовленные из пенополистирола и биоразлагаемого пластика. Это те предметы, которые чаще всего находят на европейских пляжах.

По информации ЮНЕСКО, пластиковый мусор ежегодно становится причиной гибели более 1 млн. морских птиц и более 100 тыс. морских млекопитающих.