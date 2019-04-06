Кусто посетил "китовую тюрьму"

Французский исследователь океанов Жан-Мишель Кусто и группа ученых прибыли в бухту Средняя, чтобы присоединиться к усилиям по спасению и реабилитации содержавшихся в "китовой тюрьме" косаток и белух.

В "Центре передержки" Кусто и его коллеги намерены понаблюдать за животными, чтобы затем разработать план их реабилитации. По мнению сына капитана Кусто, есть шанс, что косатки и белухи "вернутся на волю и смогут жить по законам дикой природы". Он добавил, что решение о их выпуске будет приниматься коллегиально. В конце марта, млекопитающие прошли полное медицинское обследование.

80 белух и 10 косаток почти год содержатся в водяных загонах около Владивостока, первым тревогу забили активисты Greenpeace. Млекопитающие были пойманы для продажи аквариумам и китайским покупателям. Накануне на пресс-конференции во Владивостоке Жан-Мишель Кусто заявил, что реабилитация животных "может занять годы".