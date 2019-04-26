Кто может лишить Педро Санчеса премьерского поста?

Попытки Каталонии обрести независимость и рост ультраправых настроений – темы, оказавшиеся в центре внимания испанских политиков в преддверии парламентских выборов. Кандидаты на пост премьер-министра говорят, что смогут решить все проблемы в одиночку, но опросы показывают, что создание коалиции неизбежно.

"Правительство и вся Испания столкнулись с проблемой: Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) отклонил в среду проект госбюджета на текущий год. У нас есть два варианта – двигаться дальше без бюджета или дать слово испанцам. Я выбираю второй вариант", - этим заявлением Педро Санчес в феврале подтвердил ходившие до этого слухи о проведении досрочных выборов. Премьер-министр тогда обвинил оппозицию в том, что они заблокировали проект бюджета, действуя в личных интересах.

Новые выборы были назначены на 28 апреля. Основная борьба развернулась между пятью партиями.

Что предлагают партии?

Социалистическая рабочая партия

Педро Санчес, лидер социалистов, знает по себе, что такое взлеты и падения, и сейчас его ждет очередная проверка на прочность. Он занял пост премьер-министра в начале июня 2018 года после того, как парламент вынес вотум недоверия Мариано Рахою, чья Народная партия оказалась замешана в коррупционном скандале.

Как показывают опросы, Санчесу, скорее всего, удастся сохранить свой пост. Его партия может набрать от 123 до 138 мест в парламенте.

Социалисты говорят, что их главная задача – борьба с социальным неравенством. В решении каталонского вопроса Санчес - сторонник диалога, но в то же время его партия дала понять, что ни при каких условиях не допустит проведения референдума о независимости.

Возможные альянсы: социалисты могли бы сформировать коалицию с объединением Unidos-Podemos или с сепаратистскими партиями. Еще один вариант – коалиция с "Гражданами". Но однозначно социалисты не будут объединяться с Народной партией или с крайне правой "Вокс".

Народная партия

Пабло Касадо – преемник Рахоя во главе Народной партии. С тех пор, как он возглавил НП, он не раз выступал против попыток Санчеса вести диалог с руководством Каталонии. Касадо говорит, что в случае победы не исключает применение 155-ой статьи Конституции, которая позволит центральным властям ввести прямое правление в Каталонии.

Пабло Касадо REUTERS/Juan Medina

Лидер Народной партии также обещает изменить закон об абортах, а точнее вернуться к его редакции от 1985 года (в соответствии с этим документом прерывать беременность можно было только в случае, если над женщиной было совершено насилие или если жизнь матери находилась под угрозой, в то время как закон от 2010 года дает женщинам право делать аборт в первые 14 недель беременности без каких-либо дополнительных условий).

Еще одно предложение Народной партии – снижение налогов и перерасчет пенсий. Кроме того, Касадо обещает, что в случае победы его правительство обратит больше внимания на бедные районы Испании, страдающие из-за оттока населения.

Возможные альянсы: Народная партия могла бы создать альянс с "Гражданами" или "Вокс".

"Граждане"

Лидер "Граждан" Альберт Ривера называет свою партию центристский, прогрессивной и либеральной. Полтора года назад именно "Граждане" набрали больше всего голосов на выборах в Каталонии, но сформировать правительство они не смогли. Сейчас опросы прочат "Гражданам" максимум 51 место в парламенте.

Альберт Ривера REUTERS/Juan Medina

"Граждане" обещают снизить налоги и выступают в поддержку работников со средним уровнем доходов и самозанятых. Лидер партии обвиняет действующие власти в том, что они не проявляют достаточной твердости при решении каталонского вопроса: сами "Граждане" - принципиальные противники независимости Каталонии.

Возможные альянсы: "Граждане" могли бы объединиться с "Вокс" или Народной партией.

Unidas-Podemos

На эти выборы "Подемос" идет вместе с двумя политическими силами - Объединенными левыми и экологической партией Equo. Четыре года назад "Подемос" смогла сломать испанскую двухпартийную систему, но сейчас левые силы переживают внутренний кризис. Опросы предсказывают, что на этих выборах Unidas-Podemos сможет завоевать от 33 до 41 места в парламенте.

Пабло Иглесиас - лидер "Подемос" REUTERS//File Photo

Члены "Подемос" называют себя врагами банкиров и богатых бизнесменов и защищают республиканские и феминистские идеи. "Подемос" обещает ввести гарантированный базовый доход, победить коррупцию и помочь семьям, оказавшимся в трудной финансовой ситуации.

Возможные альянсы: "Подемос" может создать альянс с социалистами или с сепаратистскими силами, но в их случае исключена коалиция с "Вокс", Народной партией или "Гражданами".

"Вокс"

У испанских крайне правых впервые появился шанс пройти в конгресс. Руководит партией Сантьяго Абаскаль, долгие годы возглавлявший отделение Народной партии в Стране басков. Позже его политические взгляды претерпели изменения. В 2013 году он стал одним из основателей крайне правой партии "Вокс". Первую крупную победу партия отпраздновала в декабре 2018 года: крайне правые впервые прошли в парламент Андалусии. По итогам нынешних выборов "Вокс" может получить в конгрессе до 37 мандатов.

Сантьяго Абаскаль REUTERS/Sergio Perez

Эта партия выступает против абортов. Кроме того, крайне правые планируют запустить общественные дебаты на темы феминизма, права на владение оружием и гендерного насилия. Также "Вокс" хочет лишить Каталонию статуса автономии и выдворить из страны всех нелегальных мигрантов.

Возможные альянсы: "Граждане" и Народная партия.

Каталонский вопрос

Объявление Санчеса о проведении досрочных выборов совпало по времени с началом суда над каталонскими лидерами. Незадолго до этого центральные власти решили временно приостановить переговоры с каталонским правительством, что в итоге обернулось отказом каталонских партий поддержать проект госбюджета. Санчес тогда заявил, что правительство не допустит проведения референдума.

"Проведение досрочных выборов менее чем через год после того, как к власти пришло правительство Санчеса, доказывает то, что мы и так знали: каталонский вопрос – это главный источник нестабильности в испанской политике", - говорит политолог Хорхе Галиндо.

Возможна ли правая коалиция?

В феврале Касадо, Ривера и Абаскаль объединили силы, чтобы организовать демонстрацию в центре Мадрида. Лидеры правых тогда требовали от Санчеса, чтобы он провел досрочные выборы. А в январе Народная партия, "Граждане" и "Вокс" пришли к соглашению по формированию правительства Андалусии. Впрочем, сейчас все кандидаты говорят, что никаких альянсов не будет и что они будут руководить страной в одиночку (хотя опросы показывают, что это невозможно).