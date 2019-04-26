Галопом по Европам: итоги поездки по Греции

Брайан Картер, корреспондент "Евроньюс": Мы добрались до Александруполиса, последнего пункта нашего путешествия по Греции. Фэй, я полагаю, что ты приготовила нам что-то особенное сегодня?

Фэй Дулгери, корреспондент "Евроньюс": Сегодня мы отправимся традиционное греческое заведение и займемся тем, что обычно делает большинство жителей Греции в этот день.

Брайан Картер: Уверен, что сегодняшние блюда будут великолепны, как и повсюду в Греции. Но кое-что тут для меня непонятно. Это фраппе, холодный кофе. Складывается ощущение, что греки его очень любят. Но я предпочитаю традиционный кофе. Все остальное просто великолепно. Это отличная поездка: нам удалось услышать и рассказать столько интересных историй! Мы встретили много интересных людей - владельцев малого бизнеса в Мецове, фермеров в Ларисе, Салониках, и даже здесь в Эвросе, в регионе, граничащем с Турцией. Главная проблема тут, конечно же, миграция. Рассказывать о ней мне было сложнее всего. Мы побывали в лагере мигрантов и беженцев, увидели, в каких условиях приходится жить людям, покинувшим свои страны из-за войны.

Фэй Дулгери: А меня - помимо истории с беженцами - больше всего поразили ответы, которые мы услышали в Салониках, когда спрашивали местных жителей, что для них является главным вопросом перед выборами в Европарламент. Я ожидала услышать о Преспанском соглашении, которое было подписано всего несколько месяцев назад с соседней с нами страной. Но вместо этого люди говорили об экономическом кризисе, финансовой ситуации, безработице среди молодежи. Кстати, у меня есть вопрос и к тебе. В последние несколько лет ты не раз приезжал в Грецию, и вот ты снова здесь. Мы официально вышли из периода, когда страна нуждалась в срочной экономической помощи. Не кажется ли тебе, что у людей появилось чувство, что кризиса больше нет?

Брайан Картер: Нет, как мне кажется, кризис все еще здесь. Я помню, как приезжал в Грецию в 2011 и 2012 годах, когда только начинали вводить первые меры жесткой экономии, тогда было много гнева, протестов, были беспорядки на улицах Афин и других городов. Складывалось ощущение, что это мятеж. А сейчас кажется, что люди словно полностью приняли, признали кризис. Через десять лет он просто стал частью их жизни. Но очевидно, что все они говорят о стандартах жизни, которые изменились. В наши дни они не такие, как были раньше, до кризиса.

Фэй Дулгери: Очевидно и то, что правительство, власти в Греции в целом, должны поддерживать баланс в финансовой сфере, все еще применяя очень строгие меры. Это, я полагаю, не дает людям повода считать, что кризиса больше нет.

Брайан Картер: Как тебе хорошо известно, скоро состоятся выборы в Европарламент, и есть ощущение, что люди будут голосовать на этих европейских выборах исходя не из общеевропейских проблем, а тех, что есть в каждой конкретной стране. И как часто бывает в таких случаях, во время общеевропейских выборов или на референдумах: суть не в том, что спрашивают, а в том, кто задает вопрос. Очевидно, что в Греции особое отношение к блоку "Сириза", и это, скорее всего, скажется на результатах голосования. И конечно, нельзя забывать о выборах, которые состоятся здесь в октябре, я говорю о национальных выборах. У меня такое чувство, что людей больше интересуют эти выборы, а не выборы в Европарламент.

Фэй Дулгери: Мне кажется, что только один человек, грек, живущий в Бельгии, сказал нам, что будет голосовать исходя из европейской повестки.

Брайан Картер: Как ты знаешь, после поездки по Греции я отправляюсь в Болгарию. Мы узнаем, что думают люди, живущие в этой стране. Там я еще не бывал, так что меня ждут большие открытия.

Фэй Дулгери: Желаю тебе удачи, и желаю успехов Апостолосу Стайкосу, моему коллеге из Афин.

Брайан Картер: Большое спасибо!