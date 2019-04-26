На Кипре впервые задержан подозреваемый серийный убийца

Офицер кипрской армии находится под арестом в связи с продолжающимся расследованием полицией Кипра первого случая серийного убийства на этом Средиземноморском острове. 35-летний греко-киприот подозревается в причастности к подозрительному исчезновению и смерти нескольких женщин.

Тела двух женщин были обнаружены в заброшенной шахте 14 и 20 апреля этого года и предположительно принадлежат эмигранткам с Филиппин, которые числятся пропавшими без вести соответственно с мая и августа 2018 года.

В четверг полиция обнаружила тело еще одной женщины на армейском полигоне примерно в 14 км от шахты, где были найдены два других тела. Точной информации о личности этой третей жертвы пока нет.

Полицейские источники сообщили агентству Reuters, что ведется розыск ещё трёх потенциальных жертв на основании показаний подозреваемого. При этом 6-летний ребенок одной из жертв также числится пропавшим без вести.

Кипрская газета Cyprus Mail сообщила, что подозреваемый признался в убийствах во время допроса, но пока подтверждения этой информации со стороны властей не последовало.

Ранее полиция продлила срок предварительного заключения в отношении подозреваемого в убийстве уроженки Филиппин, которая исчезла в декабре 2017 года. К этому сроку добавлен арест в связи с расследованием исчезновения и убийства двух женщин, чьи тела были найдены в середине апреля.

По информации полиции, в четверг подозреваемый раскрыл подробности убийства летом 2018 года ещё одной своей жертвы, которую он назвал уроженкой "то ли Индии, то ли Непала". Он также признался в убийстве румынки и её несовершеннолетней дочери, уточняет источник в полиции Кипра.

В ходе уже состоявшихся судебных слушаний полиция заявила, что задержанный офицер подозревается в том, что он познакомился с погибшими женщинами на сайте в Интернете.

Случаи серийных убийств на Кипре практически неизвестны, но в последние годы наблюдается рост числа тяжких преступлений. Последний случай двойного убийства произошел в 1993 году и был связан с похищением и смертью двух женщин - шведки и украинки. Виновные в убийстве были приговорены к пожизненному тюремному заключению.