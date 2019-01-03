Министерство по туризму впервые создано на Кипре

В среду на Кипре впервые вступил в должность министр по туризму - им стал бывший глава местной сети отелей Саввас Пердиос. Его задача - разработать стратегию для крупнейшего сектора экономики острова.
Формально, Пердиос примет присягу в качестве главы подминистерства. Тем не менее создание структуры в рамках правительства радикально меняет положение дел в отрасли: подминистерство было создано в качестве смены для упразднённой Кипрской организации по туризму (КОТ), которая на протяжении последних 50 лет курировала этот сектор.
В адрес КОТ постоянно слышалась критика со стороны ключевых игроков рынка, структуру упрекали в чрезмерном бюрократизме и медлительности, что было связано с отсутствием у КОТ каких-либо законодательных рычагов.
Туристическая отрасль Республики Кипр не раз переживала "бум". Так, по данным Кипрской гостиничной ассоциации, доходы отелей в течение последних четырех лет ежегодно росли, а за первые девять месяцев 2018 года гостиницы заработали более 2,68 млрд евро, почти на 60% больше, чем за аналогичный период 2014 года (1,69 млрд евро).
Согласно последнему отчету Всемирного совета по туризму и путешествиям, на долю отрасли приходится 22,3% ВВП Кипра. По прогнозу этой организации, сектор займёт ещё более значительное положение в экономике острова к 2028 году и вырастет до 29% от ВВП.
Однако многие на Кипре сомневаются в эффективности новой структуры и ставят под сомнение способность подминистерства по туризму стать более гибким, чем его предшественница, КОТ.
На первой полосе крупнейшего таблоида Cyrus Mail появилась статья, в которой подвергается сомнению то, что "министерство будет быстрее принимать решения, в том числе политические, и оперативно реагировать на изменение условий на туристическом рынке" острова.
Местная газета Financial Mirror также считает, что "новый Министр по туризму станет жертвой тех же ограничений, которые тормозят работу всех остальных государственных органов, где менталитет бюджетных проектов препятствует любому прогрессу."