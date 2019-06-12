Найдено еще одно тело жертвы серийного убийцы на Кипре

Тело еще одной жертвы серийного убийцы с острова Кипр было обнаружено в озере Меми.

Останки принадлежат шестилетней девочке по имени Сьерра. Она была жестоко убита сотрудником кипрской Национальной гвардии Никосом Метаксасом. Тело было найдено только после нескольких месяцев интенсивных поисков. Кипрские власти даже хотели частично осушить озеро, чтобы ускорить поиски, но отменили операцию сразу после обнаружения останков.

Ранее в этом году Никос Метаксас, офицер греко-киприотов из Национальной гвардии Кипра, признался в убийстве семи женщин и девочек. Местные СМИ назвали его первым серийными убийцей на острове, а его преступления – самыми жестокими из когда-либо произошедших на Кипре.