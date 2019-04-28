Пасха на Шри-Ланке: пустые храмы и литургия по ТВ

На Шри-Ланке из-за терактов, унесших неделю назад жизни более 250 человек, в церквях отменены богослужения, по всей стране усилены меры безопасности. Архиепископ Коломбо провел литургию, которая транслировалась по местному телевидению и радио, в своей резиденции.

Тем не менее люди идут в церкви. Вот что они говорят:

Рассел Дэниел, прихожанин: "Бог с нами, Иисус Христос с нами. Мы скорбим о тех, кто погиб в результате терактов. Мы здесь и ради них".

Ама Чандрис, жительница Коломбо: "Честно говоря, я первый раз вышла из дома только через неделю после терактов. Думаю, мы не должны бояться террористов".

Безопасность жителей острова обеспечивают десять тысяч военнослужащих. Правоохранительные органы ведут поиски причастных к терактам.

Священнослужитель Суреш Дживамани подтверждает: "Мы обеспечиваем безопасность церкви, людям ничего не угрожает. Конечно, перед нами стоит непростая задача. Пока ситуация не успокоится, мы обязаны заниматься этим, хотя и не думали, что придется делать это после окончания военного конфликта 2009 года".

Власти Шри-Ланки сообщают, что теракты на прошлой неделе совершили девять человек, полиции известны личности восьми нападавших. В ходе расследования задержаны более ста человек, среди них граждане Сирии и Египта.

Ответственность за нападение на церкви и гостиницы 20 апреля взяла на себя группировка "Исламское государство".