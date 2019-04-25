Испанцы не успевают проголосовать

Испанская избирательная комиссия продлила крайний срок подачи заявок для голосования по почте из-за большого наплыва желающих.

В почтовые отделения выстраиваются длинные очереди. Заминка произошла из-за пасхальных праздников и позднего выдвижения некоторых кандидатов.

Более 1 млн 300 тысяч испанцев изъявили желание проголосовать по почте на парламентских выборах в это воскресенье. Но рекорд по количеству заявок, поставленный три года назад, все же не побит.

Из-за сложившейся ситуации ЦИК Испании продлил крайний срок отправки бюллетеней по почте до 14:00 пятницы. А часы работы самых загруженных отделений продлили до полуночи.

Досрочные выборы в испанский парламент - одни из самых непредсказуемых за десятилетия. Как минимум 5 партий имеют шансы попасть в конгресс.