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Испания

Испанцы не успевают проголосовать

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 Ольга Кепински 
Испанцы не успевают проголосовать
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Испанская избирательная комиссия продлила крайний срок подачи заявок для голосования по почте из-за большого наплыва желающих.

В почтовые отделения выстраиваются длинные очереди. Заминка произошла из-за пасхальных праздников и позднего выдвижения некоторых кандидатов.

Более 1 млн 300 тысяч испанцев изъявили желание проголосовать по почте на парламентских выборах в это воскресенье. Но рекорд по количеству заявок, поставленный три года назад, все же не побит.

Из-за сложившейся ситуации ЦИК Испании продлил крайний срок отправки бюллетеней по почте до 14:00 пятницы. А часы работы самых загруженных отделений продлили до полуночи.

Досрочные выборы в испанский парламент - одни из самых непредсказуемых за десятилетия. Как минимум 5 партий имеют шансы попасть в конгресс.