Крестовый поход "Вокс" в испанский парламент

Волна популизма накрыла многие страны и континенты. Испания - не исключение. Ультраправая партия "Вокс", прорыв которой произошёл на региональных выборах в Андалузии, теперь метит выше. Она начала крестовый поход за места в парламенте страны.

Социологи прочат радикалам шесть - семь кресел в законодательном органе по итогам выборов. Ключевая тема кампании - каталонский кризис.

"Мы - за упразднение региональных автономий и построение унитарного централизованного государства с единым парламентом. Мы противостояли тем, кто организовывал госпереворот. Правительство Райхоя допустило проведение двух незаконных референдумов. Поэтому люди воспринимают нашу партию как гаранта национального единства" Игнасио Гаррига кандидат от "Вокс" в Барселоне

Эти идеи нашли отклик среди испанцев.

"Не хочу. чтобы меня готовили к тому, что Каталония однажды обретёт независимость. Голосовать здесь не за что. Либо выиграет она, либо мы. Середины нет", - говорит этот избиратель.

Традиционные правые партии переняли многое из повестки популистов. Но для того, чтобы заручиться поддержкой избирателей, этого недостаточно.

"Мы оказались в безвыходном положении. "Народная партия" и "Граждане" затерялись. Единственное движение, обладающее политической силой - это "Вокс", - уверена наша собеседница.

Антииммигрантская риторика, сексистские заявления, критика закона о противодействии насилию в отношении женщин и выступления за право граждан на хренение оружие убедили некоторых избирателей.

"Есть пункты в их программ, которые мне не нравятся. Но на 99% я согласна с изложенным", - рассказывает эта женщина.

Так чем же привлекает партия испанцев? Мнение аналитиков.

"Происходят глубокие изменения, связанные с экономической глобализацией. На уровне политическом к ним не были готовы. Отсюда - хаос. Он, в свою очередь, вызывает реакции, в которых есть чёткий отпечаток национальной идентичности. Не было бы такого прорыва "Вокс", если бы не шла речь об оскорблении испанской идентичности. "Национальная агрессия" формируется из ответной, защитной реакции, направленной на подавление сепаратистских устремлений" Джорди Амат. аналитик

Партии, выступающие за независимость Каталонии, не признают свою ответственность за эффект, производимый "Вокс".

"В распространении фашизма в Испании нет вины представителей сепаратистского движения. Мы не виноваты в том, что в мире к власти приходят Болсонару, Трамп, Сальвини или Орбан. В Испании спрос не с нас, а с Абаскаля (лидер партии "Вокс"- прим. ред.)", - убеждён Габриэль Руфиан, кандидат от партии "Левые республиканцы Каталонии".

Из-за неудавшейся попытки добиться отделения Каталонии от Испании, сепаратисты понесли серьёзные политические потери. Лидер левой партии Ориол Жункерас, находящийся в заключении, заранее отказывается признавать новое правительство, если в его состав войдёт "Вокс".

"Мы, конечно, не собираемся нести ответственность за сценарий апокалипсиса - если ультраправые будут заседать во Дворце Монклоа. Но и карт-бланш Санчесу мы тоже не дадим", - заключает Габриэль Руфиан.

Соратники и единомышленники Пучдемона продолжают отстаивать результаты октябрьского референдума. Партия "Вместе за Каталонию" готова отвергнуть любое коалиционное соглашение, если в нём не будет прописано право на самоопределение региона.

"Мы не станем действовать, исходя из страха перед ультраправыми. Мы уже жили в таких условиях, когда три испанские партии напрямую управляли Каталонией. Кто сформирует коалицию - правые, социалисты или либералы - в этом нет никакой разницы, в том числе и для Каталонии", - заявила кандидат от партии "Вместе за Каталонию" Лаура Боррас.

Чем завершится крестовый поход "Вокс" и какое место займут ультраправые на политическом ландшафте Испании - станет известно по итогам выборов 28 апреля.