Крестовый поход "Вокс" в испанский парламент

Волна популизма накрыла многие страны и континенты. Испания - не исключение. Ультраправая партия "Вокс", прорыв которой произошёл на региональных выборах в Андалузии, теперь метит выше. Она начала крестовый поход за места в парламенте страны.
Социологи прочат радикалам шесть - семь кресел в законодательном органе по итогам выборов. Ключевая тема кампании - каталонский кризис.
Эти идеи нашли отклик среди испанцев.
"Не хочу. чтобы меня готовили к тому, что Каталония однажды обретёт независимость. Голосовать здесь не за что. Либо выиграет она, либо мы. Середины нет", - говорит этот избиратель.
Традиционные правые партии переняли многое из повестки популистов. Но для того, чтобы заручиться поддержкой избирателей, этого недостаточно.
"Мы оказались в безвыходном положении. "Народная партия" и "Граждане" затерялись. Единственное движение, обладающее политической силой - это "Вокс", - уверена наша собеседница.
Антииммигрантская риторика, сексистские заявления, критика закона о противодействии насилию в отношении женщин и выступления за право граждан на хренение оружие убедили некоторых избирателей.
"Есть пункты в их программ, которые мне не нравятся. Но на 99% я согласна с изложенным", - рассказывает эта женщина.
Так чем же привлекает партия испанцев? Мнение аналитиков.
Партии, выступающие за независимость Каталонии, не признают свою ответственность за эффект, производимый "Вокс".
"В распространении фашизма в Испании нет вины представителей сепаратистского движения. Мы не виноваты в том, что в мире к власти приходят Болсонару, Трамп, Сальвини или Орбан. В Испании спрос не с нас, а с Абаскаля (лидер партии "Вокс"- прим. ред.)", - убеждён Габриэль Руфиан, кандидат от партии "Левые республиканцы Каталонии".
Из-за неудавшейся попытки добиться отделения Каталонии от Испании, сепаратисты понесли серьёзные политические потери. Лидер левой партии Ориол Жункерас, находящийся в заключении, заранее отказывается признавать новое правительство, если в его состав войдёт "Вокс".
"Мы, конечно, не собираемся нести ответственность за сценарий апокалипсиса - если ультраправые будут заседать во Дворце Монклоа. Но и карт-бланш Санчесу мы тоже не дадим", - заключает Габриэль Руфиан.
Соратники и единомышленники Пучдемона продолжают отстаивать результаты октябрьского референдума. Партия "Вместе за Каталонию" готова отвергнуть любое коалиционное соглашение, если в нём не будет прописано право на самоопределение региона.
"Мы не станем действовать, исходя из страха перед ультраправыми. Мы уже жили в таких условиях, когда три испанские партии напрямую управляли Каталонией. Кто сформирует коалицию - правые, социалисты или либералы - в этом нет никакой разницы, в том числе и для Каталонии", - заявила кандидат от партии "Вместе за Каталонию" Лаура Боррас.
Чем завершится крестовый поход "Вокс" и какое место займут ультраправые на политическом ландшафте Испании - станет известно по итогам выборов 28 апреля.