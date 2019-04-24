Испанские политики поспорили о Каталонии

На теледебатах в преддверии досрочных парламентских выборов четыре лидера основных политических партий Испании обменивались взаимными упрёками — основные противоречия вызвал вопрос стремления Каталонии к независимости.

Социалисты во главе с премьер-министром Педро Санчесом могут выйти в лидеры, получив 30% голосов, но для формирования большинства им придётся создавать коалицию с другими политическими силами. Педро Санчес уже предупредил, что у него нет планов включать в альянс правоцентристскую партию граждане.

Комментирует независимый журналист из Мадрида Хайме Веласекс: "У кандидатов была возможность представить свои предложения , например по вопросам экономики, безработицы и гендерного насилия, но они потратили всё эфирное время на обсуждении Каталонии и споры по этому вопросу".

Приглашение на участие в дебатах не получил кандидат от ультраправой партии Vox Сантьяго Абаскаль.

Наблюдатели отмечают, что предстоящие выборы вызывают в испанском обществе самые ожесточенные споры за последние десятилетия.