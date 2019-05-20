Заключённые каталонцы получили мандаты

Пять заключённых каталонских политиков, избранных в испанский парламент (Генеральные кортесы), получили депутатские мандаты. Для участия в церемонии Ориол Жункерас, Жозеп Рулл, Жорди Турулл, Жорди Санчес и Рауль Ромева были временно отпущены из-под стражи и доставлены в здание парламента под конвоем полиции.

Политики были встречены аплодисментами депутатами-однопартийцами: левыми республиканцами Каталонии и каталонскими европейскими демократами, а также депутатами от Баскской националистической партии.

Пять новоизбранных депутатов находятся под следствием по делу о проведении 1 октября 2017 г. запрещённого Мадридом референдума о независимости Каталонии. Испанская прокуратура обвиняет организаторов этого плебисцита в мятеже и в нецелевом использовании бюджетных средств.

28 апреля Ориол Жункерас, Жозеп Рулл, Жорди Турулл и Жорди Санчес были избраны в Конгресс депутатов (нижнюю палату), а Рауль Ромева – в Сенат Испании (верхнюю палату).