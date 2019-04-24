Итоговый турнир АТР переезжает в Турин

Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов переезжает в Турин. В столице итальянского Пьемонта он будет проходить с 2021 по 2025 годы, сообщили в пресс-службе ATP.

Соревнования примет арена Pala Alpitour, построенная перед зимней Олимпиадой-2006. Тендер на проведение турнира был объявлен в августе 2018 года, свои кандидатуры на проведение финала Мирового тура ATP представили более 40 городов.

В турнире принимают участие восемь теннисистов в одиночном разряде и восемь мужских пар, отобранные на основе рейтинга ATP. Общий призовой фонд первенства в прошлом году в Лондоне составил $8,5 миллионов долларов. В 2021 году он достигнет рекордных $14,5 миллионов.

Победителем итогового турнира-2018 в одиночном разряде стал немец Александр Зверев, выигравший у серба Новака Джоковича; среди пар призовой фонд достался американцам Джеку Соку и Майку Брайану. Среди российских теннисистов победителем турнира становился Николай Давыденко, одержавший в 2009 году в финале победу над аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро.

Турнир проводится с 1970 года; с 2009 по 2020-й он проходит в Лондоне. Турин стал пятнадцатым городом, приютившим соревнования, а до него первенство принимали такие города, как Шанхай, Хьюстон, Сидней, Нью-Йорк, Париж, Токио. В текущем сезоне итоговый турнир ATP пройдет в Лондоне с 11 по 17 ноября.