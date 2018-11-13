Джокович начал выступление на Итоговом турнире с победы

Недавно вернувшийся на первую строчку в мировом рейтинге серб Новак Джокович начал выступление на итогом турнире ATP с победы. В двух сетах он обыграл американца Джона Изнера, который смог отправиться в Лондон после того, как соревнований снялся Рафаэль Надаль. Матч закончился со счетом 6:4, 6:3.