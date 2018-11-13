Недавно вернувшийся на первую строчку в мировом рейтинге серб Новак Джокович начал выступление на итогом турнире ATP с победы. В двух сетах он обыграл американца Джона Изнера, который смог отправиться в Лондон после того, как соревнований снялся Рафаэль Надаль. Матч закончился со счетом 6:4, 6:3.
Джокович начал выступление на Итоговом турнире с победы
Джокович начал выступление на Итоговом турнире с победы
Изнер, занимающий десятую строчку в рейтинге ATP, впервые принимает участие в итоговом турнире. Американскому теннисисту 33 года, и он – самый возрастной дебютант этих соревнований за последние более чем 40 лет.
Следующим соперником Джоковича станет немец Александр Зверев, а Изнер встретится с хорватом Марином Чиличем.
Неудачный старт Федерера
Для Роджера Федерера первый матч турнира сложился неудачно. Швейцарец уступил японцу Кеи Нисикори - 6:7, 3:6. Во втором матче группового этапа третья ракетка мира сыграет против южноафриканца Кевина Андерсона, а Нисикори встретится с австрийцем Домиником Тимом.
Турнир без чемпиона
Турнир проходит без действующего чемпиона болгарина Григора Димитрова. В начале года он занимал третью строчку в мировом рейтинге, но к концу сезона откатился на 19 место.