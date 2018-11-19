Александр Зверев выиграл Итоговый турнир

Размер текста Aa Aa

Немецкий теннисист Александр Зверев победно завершает этот сезон. В финале Итогового турнира ATP он в двух сетах обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича – 6:4, 6:3. Зверев выполнил десять эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Его противник один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал один брейк.

До финального матча серб казался неуязвимым. Для него это поражение стало первым на турнире в Лондоне. За прошедшую неделю он не уступил соперникам ни одного сета.