Немецкий теннисист Александр Зверев победно завершает этот сезон. В финале Итогового турнира ATP он в двух сетах обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича – 6:4, 6:3. Зверев выполнил десять эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Его противник один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал один брейк.
Александр Зверев выиграл Итоговый турнир
Александр Зверев выиграл Итоговый турнир
До финального матча серб казался неуязвимым. Для него это поражение стало первым на турнире в Лондоне. За прошедшую неделю он не уступил соперникам ни одного сета.
"Я невероятно счастлив, очевидно, что это пока мой главный титул. Возможно, мой отец не перестанет плакать от счастья до следующего года", - так немецкий теннисист прокомментировал свою победу.
Зверев и Джокович на этих соревнованиях встречались дважды. Несколькими днями ранее, на групповом этапе, серб влегкую обыграл немца - 6:4 6:1. Но это не помешало Звереву выйти в полуфинал, по итогам которого он выбил из борьбы третью ракетку мира Роджера Федерера. И теперь благодаря победе в решающем матче немец поднимется на четвертую строчку в мировом рейтинге. Притом от швейцарца его будут отделять всего 35 очков.