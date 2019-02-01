Европа - Иран: как обойти санкции США?

Германия, Франция и Британия создали компанию, которая позволит, как они полагают, обойти санкции США в отношении Ирана. Об этом было заявлено на встрече глав внешнеполитических ведомств этих стран, состоявшейся в Бухаресте.

Во время пресс-конференции глав внешнеполитических ведомств Британии. Франции и Германии Фото Рейтер

По мнению министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, "эта фирма позволит тем европейским компаниям, которые хотят сохранить бизнес-отношения с Ираном, по-прежнему поставлять туда медикаменты и продовольствие, которые требуются народу страны".

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан Фото Рейтер

Деньги за поставки иранской нефти будут направляться не в иранские банки, а с помощью этой фирмы-посредника тем европейским компаниям, которые продают в Иран товары первой необходимости.

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас подчеркнул, что "этот шаг призван продемонстрировать в том числе и Ирану, что мы по-прежнему готовы выполнять нашу часть взятых на себя обязательств, и со своей стороны мы ожидаем, что Иран также выполнит свои".

Глава МИД Германии Хейко Маас Фото Рейтер

США в одностороннем порядке вышли из сделки по Ирану в мае прошлого года, указывая на то, что Тегеран не выполнил ее главное условие - не остановил ядерные военные разработки.