"Женское лицо" испанских выборов

Феминизм, права женщин - эти слова лидируют в политическом вокабуляре испанцев в период подготовки к досрочным парламентским выборам, которые состоятся 28 апреля.

После серии тематических выступлений и забастовок приуроченных к 8 марта, левые партии активизировали обсуждение "женского вопроса", тогда как консерваторы предостерегают общество от увлечения тем, что они называют "радиальным феминизмом". Аналитики тем временем предупреждают, что исход голосования 28 апреля определят именно женщины: 60% из тех, кто пока не решил, за кого отдать голос - представительницы прекрасного пола.

Небольшой опроса на улицах Мадрида.

Жительница Мадрида: "Думаю, многим следует получше разобраться в том, что такое феминизм... Часто говорят, что гибель женщин можно предотвратить, если бы жертвы жаловались заранее. Так вот, в двух случаях из трех они жалуются, но это им не помогает".

Многие политические партии сделали борьбу с гендерным неравенством главной темой предвыборной кампании.

Кристина Монхе, аналитик: "Одной из причин такой активности стала мобилизация женщин по всей стране, начатая в прошлом году в мае. Внимание общества сфокусировалось на проблемах женщин, не случайно сегодня люди считают эти вопросы приоритетными".

Сексизм, неравенство в оплате труда, ограничения в карьерном росте - эти явления по-прежнему типичны для испанского общества. По данным "Евростата", женщины в Испании зарабатывают на 15% меньше мужчин. Сотрудницы испанских отелей ежемесячно протестуют против такого отношения.

Анхела Муньос, объединение официанток: "Мы возмущены не только неравенством в оплате труда, нет, мы также против стереотипов, объявляющих некоторые виды труда чисто женскими. Уборку, например. Мы трудимся в условиях огромного прессинга, которого не должно быть в 21 веке. Да, некоторые женщины по- прежнему убираются, стоя на коленях".

Одной из острейших проблем в обществе остается насилие. Количество жалоб, исков растет с прошлого года. Фонд Ana Bella организует семинары и лекции в помощь женщинам, оказавшимся в сложной ситуации.

Беберли Барраган, фонд Ana Bella: "Мы предложили внести в общественный договор положение о том, что женщина не обязана официально подавать жалобу, иск для получения места в приюте. Параллельно очень важно помогать пострадавшим трудоустроиться, восстановить социальную жизнь.

Мы настаиваем на том, чтобы все все люди, вовлеченные в помощь жертвам гендерного насилия, прошли соответствующее обучение, они должны знать обо всех аспектах этой проблемы".

Общественный договор - совместный проект политических партий Испании, стремящихся обеспечить женщинам больше прав и гарантий. В канун выборов социалисты заявили о намерении добиваться ужесточения закона о борьбе с насилием и торговлей людьми.

Кристина Монхе, аналитик: "В консервативном крыле беспокойство вызывают предложения крайне правых, партии Vox, например. Они ставят под сомнение право на аборты, уже принятое в испанском обществе; инициируют публичные дебаты о других правах женщин. Между левыми и Vox стоит "Гражданская партия". Она не захотела упустить мобилизацию 8 марта и активно разыгрывает карту феминизма. Все это порождает немало противоречий и путаницы".

В большой испанской политике женщин мало, например, если посмотреть на топ-позиции конгресса депутатов. Правящие социалисты продемонстрировали самую впечатляющую в испанской истории приверженность гендерному ранвоправию, назначив в кабинет министров 11 женщин и 6 мужчин.

Кристина Монхе, аналитик: "Факт наличия паритетных списков несколько анекдотичен, поскольку на деле это не приводит к более широкому участию женщин в политике, их более весомой роли на ключевых должностях в политических партиях".

Как пройдут выборы 28 апреля и каким будет новый парламент страны, пока неясно. Аналитики с уверенностью могу обещать лишь одно: следующим главой испанского правительства вновь точно будет мужчина.