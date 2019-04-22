Пабло Касадо – новое лицо Народной партии

Новый лидер оппозиционной Испанской народной партии Пабло Касадо олицетворяет стремление к модернизации этого консервативного движения после ухода в отставку его предшественника Мариано Рахоя. Касадо, которому сейчас 38 лет, родился в Паленсии. В 2003 году он вступил в Народную партию, в июне прошлого года одержал победу на впервые проводившихся в ней праймериз, а затем, на внеочередном съезде был избран председателем партии. Касадо рассчитывает вернуть голоса избирателей, поддержавших партии «Вокс» и «Граждане», выступая за единую Испанию. Он сторонник жёсткого курса в отношении каталонских сепаратистов, и решительных мер в борьбе с нелегальной иммиграцией. Согласно последним опросам, на предстоящих выборах Народную партию готовы поддержать около 18% избирателей.