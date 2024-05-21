Опрос Euronews: в Испании лидируют консерваторы, социалисты - вторые

By Euronews

В Испании правоцентристы лидируют в опросах общественного мнения за две с половиной недели до выборов в Европарламент. Таковы данные проведённого Euronews суперопроса. Второй результат среди испанских избирателей у Социалистической партии.

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По данным Центра опросов Euronews, Народная партия лидирует по числу голосов на предстоящих выборах в Европарламент при том, что её рост слегка замедлилися, и она потеряла 0,3% по сравнению с мартом этого года.

За период с марта по май этого года испанские избиратели всё так же полны решимости голосовать за Социалистическую партию, несмотря на обвинения в коррупции, выдвинутые против супруги премьер-министра Педро Санчеса.

Избирательный список от Народной партии на выборах в Европарламент возглавляет каталонский евродепутат Долорес Монтсеррат. Она занимала пост министра здравоохранения в консервативном правительстве Мариано Рахоя (НРП-ЕНП) в 2017 году, когда состоялся референдум о независимости.

Политологи считают, что результаты недавних выборов в Каталонии и предстоящие переговоры о будущем региональном правительстве повлияют на предвыборную кампанию европейских выборов 9 июня.

Национал-консервативная партия Vox также выдвинула каталонского политика на первое место в своем избирательном списке. Хорхе Буксаде - бывший член ультраправой группировки "Испанская фаланга и ХОНС", наследницы фалангизма эпохи Франко.

Умеренные консерваторы, ультраконсерваторы и ультраправые критикуют левого премьер-министра Санчеса за его уступки каталонским националистам и сепаратистам, а также за недостаточную защиту фермеров.

Народная партия надеется увеличить консервативную фракцию в Европарламенте на 25 депутатов. Европейские социалисты, по прогнозам, напротив - могут потерять одно место от Испании. Ультраправая партия Vox планирует завоевать три новых места во фракции Европейских консерваторов и реформистов.

Премьер-министр Испании Педро Санчес прибывает на саммит ЕС в Брюссель, 17 апреля 2024 г. Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Социалисты же сделали ставку на экологию. Список испанской Социалистической партии возглавляет министр по экологическим вопросам Тереза Рибера. Нынешнее правительство Испании стремится работать в унисон с Брюсселем в рамках "Зелёного соглашения".

При этом, отмечают обозреватели, проблемы окружающей среды, позиция по отношению к сообществу ЛГБТК+ и гендерные вопросы углубляют раскол между левыми и правыми в Испании.