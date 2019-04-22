Зеленский - президент на экране и в жизни

На протяжении нескольких лет Владимир Зеленский был слугой народа на экране, а теперь ту же роль ему предстоит играть в реальной жизни. По итогам президентских выборов актер набирает в три раза больше голосов, чем Петр Порошенко - столько же, сколько его герой Василий Голобородько.

Новоизбранный президент уже рассказал о первоочередных задачах. Он заявил, что, прежде всего, хочет вернуть на родину моряков, которые находятся в российской тюрьме. Кроме того, Зеленский рассказал, как он планирует урегулировать конфликт в Донбассе:

"Вернуть наших всех заключенных, всех наших пленных. Это наша первая задача. <...> Мы будем действовать в любом случае в "нормандском формате", будем продолжать минский процесс, будем его перезагружать. Я думаю, что у нас будут замены кадровые".

REUTERS/Stringer

После объявления результатов Зеленский решил обратиться ко всем постсоветским странам.

"Посмотрите на нас. Это возможно!"

Порошенко уже поздравил соперника с победой. Но, выступая перед сторонниками, он заявил, что не уйдет из политики.

"Наша команда должна сохранить те достижения, за которые мы боролись вместе с украинским народом на протяжении пяти лет в крайне тяжелых условиях, мы должны сохранить нашу европейскую и евроатлантическую стратегию".

REUTERS/Vasily Fedosenko

У жителей Украины итоги выборов вызывают противоречивые чувства:

- Молодое поколение и люди моего возраста по большей части, конечно, на стороне Зеленского.

- К сожалению, как мне кажется, украинцы повелись на популистские обещания. Я сомневаюсь, что такой человек сможет руководить страной после всего того, что здесь произошло.

Инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 31 мая. Зеленский официально приступит к исполнению обязанностей после того, как примет присягу на торжественном заседании Верховной рады