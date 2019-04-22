Проверка на точность

"По данным лабораторий, контролирующих безопасность пищевых продуктов, эти огурцы абсолютно съедобен: пестицидов в нем крайне мало!", - сообщают нам рекламные буклеты. Но как убедиться, что произведенные замеры точны?

Знакомьтесь: бельгийский город Гел. Здесь размещен Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии (JRC) который в числе прочего разрабатывает сертифицированные справочные материалы (CRM). Это - измерительный стандарт, эталон, выверенный учеными референтный показатель. С опорой на него другие лаборатории могут проверить надежность своего инструментария и технологий анализа.

Возьмем в качестве примера сертифицированный справочный материал в категории "Пестициды в огурцах", один из недавних. Перед нами - вытяжка из огурцов, к ней прилагается сертификат с указанной в нем концентрацией пестицидов, выявленных в этом лабораторном образце.

Марта Дабрио, руководитель проекта, JRC: "Лаборатории могут использовать этот эталон, сертифицированный образец для проверки точности собственных измерений, инструментария. Они перепроверяют наш образец: если их результаты совпадут с нашими, значит, замеры точны".

На сертифицированные стандартные материалы опираются структуры, отвечающие за проверку качества, а также широкий круг лабораторий. Работа с реальными овощами начинается с приготовления пюре: из этой огуречной массы будут выделены пестициды.

Пнка Шегунова, ассистент проекта, JRC: "На этом этапе необходимо выделить из огурца подлежащий анализу материала. Мы ищем пестициды, это так, но в руках-то у нас обычный огурец... Чтобы приготовить лабораторный материал, необходимы реактивы, растворители, очистка.... вот теперь можно приступать к лабораторный оценке".

Полученный справочный материал затем будет служить другим лабораториям: с опорой на него они проверят точность своего инструментария. Данные совпали? Лаборатория может с уверенностью контролировать образцы пищевой продукции. Такие надежные лаборатории поставляют точную информацию в Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов.

Андреа Хельд, руководитель рабочей группы, JRC: "В 2016 году в Европейское агентство были представлены свыше 20 миллионов отчетов о лабораторных замерах пестицидов в пищевых продуктах. Наши сертифицированные справочные материалы гарантируют, что измерения были выполнены правильно".

Использование сертифицированных справочных материалов выходит далеко за рамки пищевой промышленности в целом. Центр в Геле - гигантский архив лабораторных эталонов, на которые могут опираться представители самых разных отраслей.

Томас Линсингер, научный сотрудник , JRC: "У нас здесь более 650 различных типов таких материалов, они могут использоваться не только для оценки пищевых продуктов, но и для анализа образцов окружающей среды, клинических, промышленных анализов. Образцы должны храниться при разных температурах, их разброс огромен. Мы регулярно проверяем условия их хранения".

Производство и использование сертифицированных справочных материалов важно для обеспечения единой системы измерения в ЕС, для проверки выполнения законодательных требований. В этом году центр в Геле обработает и сертифицирует более десятка новых материалов.

Андреа Хельд, руководитель рабочей группы, JRC: "Продукты питания в ЕС очень безопасны. На рынке осуществляется множество замеров, чтобы убедиться: предельные разрешенные значения не превышены, продаваемые продукты безопасны для человека".