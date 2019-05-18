"Жёлтые жилеты" 27 "актов" спустя

Около трёх тысяч человек приняли участие в очередных субботних акциях протеста движения «желтых жилетов» по всей Франции. Это официальные данные МВД. По другим оценкам число протестующих может оказаться в несколько раз больше. Наиболее массовые выступления проходили в Нанси, Реймсе и Париже. В столице МВД насчитало более тысячи демонстрантов. Маршрут основного шествия пролегал от делового квартала Дефанс до Монмартра. Главной темой этой акции организаторы назвали протест против роста цен на бензин.

Регулярные манифестации «желтых жилетов» продолжаются уже полгода. Участники акций выступают с критикой социально-экономической политики властей, а также требуют отставки правительства и президента Эммануэля Макрона.