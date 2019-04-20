Теракт в Кабуле — первый за месяцы

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате нападения на здание министерства связи в столице Афганистана.

По данным правоохранительных органов, среди нападавших было несколько террористов-смертников, которым удалось привести в действие взрывное устройство. В министерстве внутренних дел заявили, что все боевики уничтожены.

Рядом с министерством связи находится и хорошо укреплённая гостиница для проживания иностранцев. Так или иначе, пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

Нападение стало первым крупным инцидентом такого рода в Кабуле за последние несколько месяцев, пока шли переговоры между представителями США и движением «Талибан». Несколько дней назад, однако, сорвалась запланированная в Катаре встреча между талибами и афганскими политиками.