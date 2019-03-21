Взрывы в Кабуле: есть жертвы

По меньшей мере шестеро погибших и больше 20 раненых в результате мощных взрывов в одном из районов Кабула, инцидент пришелся на начало празднование Навруза, прихода весны в персидской традиции. Инцидент произошел на западе Кабула, возле мечети Карт-э-Сакхи, месте компактного проживания шиитов.

Среди пострадавших - пожилые люди, есть и несколько детей, помощь им была оказана на месте и вь близлежащих больницах.

Рейтер сообщает, ссылаясь на афганское министерство обороны, что один из возможных злоумышленников уже задержан. В Кабуле меры безопасности усилены до максимального уровня.