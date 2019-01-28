США-Талибан: надежда на мир

Прямые переговоры между США и афганским движением «Талибан» идут чрезвычайно успешно: так заявляют представители обеих сторон.

В выходные западные информагентства, со ссылкой на талибов, сообщили, что США согласились с проектом договора об окончании противостояния, которое длилось два десятка лет. Согласно документу, в ответ на полный вывод войск США и НАТО талибы гарантируют, что Афганистан не будет базой для международных террористических группировок: «Исламского государства» и «Аль-Каиды».

Представители США прямо не подтверждают эту информацию, говоря лишь о «невиданном ранее прогрессе» в ходе переговоров.

Проблемой остаются взаимоотношения талибов с правительством в Кабуле: исламисты называют его марионеточным и ранее отказывались даже начинать какие-либо переговоры до полного вывода иностранных войск.