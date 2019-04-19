"Марш миллионов" в Хартуме

Десятки тысяч демонстрантов собрались в четверг перед штабом Вооруженных сил Судана в столице страны Хартуме с требованием к военным немедленно передать власть гражданскому правительству. Протестующие откликнулись на призыв организовать так называемый "марш миллионов", с которым выступила Ассоциация профсоюзов Судана, являющаяся частью главной протестной силы страны — Объединения "за свободу и перемены".

"Еще год назад когда у кого-то спрашивали, хочет ли он остаться в Судане? Он отвечал: "Нет. Я хочу уехать". Все стремились уехать. Их ждала такая судьба. Это была главная цель в этой стране — покинуть ее. Но теперь все мы хотим остаться. Мы все хотим построить нашу страну. Мы все желаем добиться успеха здесь и снова сделать нашу страну такой, какая она была" - говорит эта протестующая.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в Судане армия отстранила от власти правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав переходный Военный совет.