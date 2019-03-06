Европарламент: распри из-за Каталонии

"Наши права не подлежат обсуждению" – под таким лозунгом группа чиновников Европарламента устроила акцию протеста во время заседания против участия в нём испанской ультраправой партии Vox.
Протестующие обвинили её членов в гомофобии и женоненавистничестве, выразив обеспокоенность ростом подобных настроений в рядах евродепутатов.
К акции присоединились партии, отстаивающие интересы национальных меньшинств.
Тема заседания звучала так: "Каталония – испанский регион". На нём обсуждались пути выхода из кризиса в сообществе.
Партия Vox - ярый противник движения за независимость региона. Она выступает за лишение его статуса автономии, централизацию власти в стране.
Наверняка на эту же тему, правда, применительно к официальному Мадриду, месяцем ранее хотел высказаться и Карлес Пучдемон.
Экс-президент Каталонии, должен был присутствовать на специальной конференции в Европарламенте. Но тогда его председатель Антонио Таяни мероприятие отменил. "из соображений безопасности".