Европарламент: распри из-за Каталонии

"Наши права не подлежат обсуждению" – под таким лозунгом группа чиновников Европарламента устроила акцию протеста во время заседания против участия в нём испанской ультраправой партии Vox.

Протестующие обвинили её членов в гомофобии и женоненавистничестве, выразив обеспокоенность ростом подобных настроений в рядах евродепутатов.

К акции присоединились партии, отстаивающие интересы национальных меньшинств.

"Европейскому парламенту должно быть стыдно за то, что в этом учреждении есть партия расистского, гомофобного, ксенофобного толка, которая лишь разжигает ненависть. Это позор для демократии" Ана Миранда представитель объединения "Европейский свободный альянс"

Тема заседания звучала так: "Каталония – испанский регион". На нём обсуждались пути выхода из кризиса в сообществе.

Партия Vox - ярый противник движения за независимость региона. Она выступает за лишение его статуса автономии, централизацию власти в стране.

"Мы здесь для того, чтобы положить конец вранью сепаратистов. Их лживые речи слышны в этих коридорах, залах, повсюду, где они появляются. Эта ложь небывалых масштабов, она ужасающая. Это и есть презираемый нами тоталитаризм" Хавьер Ортега Смит генеральный секретарь партии Vox

Наверняка на эту же тему, правда, применительно к официальному Мадриду, месяцем ранее хотел высказаться и Карлес Пучдемон.

Экс-президент Каталонии, должен был присутствовать на специальной конференции в Европарламенте. Но тогда его председатель Антонио Таяни мероприятие отменил. "из соображений безопасности".