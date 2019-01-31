Италия накажет расизм в футболе

На раз игра будет приостановлена, на два - отменена. Итальянская федерация футбола выступила с заявлением об ужесточении правил в случае проявления расизма во время матчей.

Нововведения последовали после случая на игре между "Интером" и "Наполи". Защитник неаполитанцев – француз сенегальского происхождения – Калиду Кулибали подвергся расистским оскорблениям с трибун. В адрес защитника с трибун доносились обезьяньи уханья и кричалки.

Позже в "Твиттере" игрок написал: "Я горжусь своим цветом кожи. Горд быть французом, сенегальцем, неаполитанцем и человеком"

По новым правилам после распевания трибунами расистских кричалок - матч будет приостановлен, а игроков попросят сойтись в центр поля. После второго предупреждения - футболистов отправят в раздевалки, а официальное лицо, ответственное за соблюдения порядка, примет решение об отмене матча.