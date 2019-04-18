Авария на Мадейре: погибли 29 туристов

Прокуратура Португалии начала расследование по факту ДТП с туристическим автобусом на острове Мадейра, в результате которого 29 человек погибли и 27 получили травмы различной степени тяжести. По сообщениям местных СМИ, автобус перевозил туристов из Германии. Среди раненых два португальца — водитель и гид. Всего в автобусе находилось 55 пассажиров. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.

ДТП произошло в среду вечером, около 18.30 по местному времени в районе населённого пункта Канису на юго-востоке острова Мадейра. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением на повороте, после чего автобус вылетел с узкой дороги и, перевернувшись, рухнул на крышу дома, расположенного уровнем ниже.