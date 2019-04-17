Топливный кризис в Португалии

Власти Португалии объявили в стране энергетический кризис: горючего не хватает, на заправках огромные очереди. На двух тысячах АЗС запасы уже подходят к концу.

На бессрочную забастовку вышли водители бензовозов. Они требуют повышения зарплаты, улучшения условий труда, а главное — законодательного признания шофёров, имеющих разрешение перевозить огнеопасные грузы, как отдельной категории трудящихся.

«По пути на работу я практически на всех заправках видел очереди из водителей».

«У меня пока хватает бензина, но лучше подготовиться на всякий случай. Я не знаю, сколько это всё ещё продлится. Лучше я сейчас заправлю полный бак, чем потом останусь без горючего».

После переговоров с властями профсоюзы пообещали, что обеспечат минимальные потребности: возобновят работу водители, которые снабжают топливом больницы и аэропорты. В столичной воздушной гавани уже сообщили, что вынуждены использовать аварийные запасы, и по меньшей мере один рейс был отменён из-за нехватки керосина.