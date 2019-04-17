"Глоток свободы": Мадуро пропустил первую помощь от Красного Креста

В Венесуэлу прибыла первая помощь от Красного Креста.

Грузовиками ее доставили в особо нуждающиеся районы Каракаса. Жители выстроились в очередь за таблетками для очистки воды и канистрами для ее хранения.

Некоторые из них жаловались на боли в животе, что, по их мнению, вызвано плохим качеством воды.

"Гуманитарная помощь очень важна для Венесуэлы, для семей, которые в ней так нуждались. Люди болеют, многим жизненно необходимы лекарства. И эта помощь – первый глоток свободы и надежды для нас", – говорит один из жителей Каракаса.

Гуманитарный кризис, о котором говорила оппозиция и международные организации, был в конечном итоге признан правительством Николаса Мадуро. Тем не менее там считают, что его причина в санкциях со стороны США и Евросоюза.

Президент заявил, что его страна готова принять любую гуманитарную помощь, если ее прибытие координируется законным правительством Боливарианской Республики.

"Если все правильно – да, если все законно – да, в соответствии с конституцией – да, в соответствии с протоколами по безопасности – да. Всему, что незаконно – мы говорим нет!", – заявил Мадуро.

Красный Крест также доставил в больницы медикаменты для 10 тысяч пациентов и аварийные генераторы в случае отключения света, что в Венесуэле в последнее время не редкость.