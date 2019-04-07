Гуайдо: "заключительная фаза" устранения Мадуро от власти

Людское море заполнило улицы Каракаса в субботу по призыву лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Изнуренные постоянными отключениями воды и электричества, десятки тысяч человек приветствовали самопровозглашенного президента страны, которого на сегодняшний день признали более 50 государств.

Обращаясь к сторонниками, Хуан Гуайдо пообещал приступить к "заключительной фазе" устранения от власти действующего главы государства Николаса Мадуро: "Мы пришли сюда не только с требованием воды и электричества, которые необходимы в повседневной жизни. Мы пришли требовать свободы, демократии, будущего, образования!"

Гуайдо также призвал сторонников провести новый митинг в среду.

Сам действующий президент также вывел на улицы венесуэльской столицы тысячи сторонников. Он возложил ответственность за отключения электричества и воды на соседние Чили и Колумбию при поддержке американского правительства.

"Господин Дональд Трамп, вглядитесь в лица этих людей, - заявил Мадуро, - потому что эти люди будут и дальше побеждать вас и вашу агрессию тысячу и один раз! Вы не смогли и не сможете подчинить Венесуэлу!"

Мадуро призвал в субботу правительства Мексики, Уругвая, Боливии и стран Карибского сообщества (КАРИКОМ) способствовать в установлении диалога между властями и оппозицией Боливарианской Республики, которая терпит острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты.