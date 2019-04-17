Европа продлит "план Юнкера"

_Инвестиционный план для Европы, или так называемый "план Юнкера", ставит целью увеличить ВВП ЕС на 1,3% и создать к 2020 году почти полтора миллиона рабочих мест. Очередной выпуск программы "Реальная экономика" предлагает самую последнюю информацию об этом инвестиционном плане. Как обстоят дела сегодня и чего ждать завтра?

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Доступ к высокоскоростной широкополосной связи, более полумиллиона единиц социального и недорогого жилья, нового или отремонтированного, а еще - улучшенная инфраструктура, медуслуги, доступ к возобновляемым источникам энергии. Все это - элементы и результаты реализации Инвестиционного плана для Европы.

Его также называют "планом Юнкера". Документ увидел свет в 2014 году: он был заявлен в качестве "дорожной карты для возвращения Европы в рабочий режим с целью стимулирования роста экономики".

Центральным элементом этого масштабного проекта стал Европейский фонд стратегических инвестиций. По его линии с 2015 года удалось мобилизовать 335 миллиардов евро дополнительных инвестиций. На балансе программы - поддержка 750 тысяч рабочих мест. К 2020 году этот показатель вырастет до без малого полутора миллионов.

В рамках "плана Юнкера" также удалось добиться роста ВВП на 0,6%; к 2020 году показатель преодолеет рубеж в 1,3%.

Благополучие 700 тысяч малых и средних предприятий Европы - в фокусе внимания "плана Юнкера". Им упростили доступ к финансированию. Эта мера, в числе прочих, призвана способствовать решению главной задачи - выведению Европы на рельсы долгосрочного устойчивого роста. В Ирландии, к примеру, "План Юнкера" помогает активнее развивать лесные хозяйства.

....Графстве Уиклоу к югу от Дублина: здесь тихо живописно, немного дождливо, но чего-то не хватает. Да, здесь немного деревьев! Неудивительно: Ирландия сегодня - страна с самой малой в ЕС площадью лесных насаждений.

Ирландцы предпринимают усилия по активизации озеленения: за несколько лет им удалось в 4 раза увеличить площадь лесных насаждений. Культивация лесов идет при активной поддержке ЕС: в 2017 году, впервые за два десятилетия, Европейский инвестиционный банк приступил к реализации финансового проекта поддержки лесного хозяйства Ирландии; на эти цели были выделены кредиты в 118 миллионов евро.

Шон Юстас - фермер, который превращает свои земли в лесные хозяйства.

Шон Юстас. фермер: "В 1989 году я был молодым фермером, но уже тогда понимал, как много в моем хозяйстве пустующих земель. Я засадил их деревьями в качестве пробного шага. Очень рекомендую это и другим фермерам. Так мы решаем проблему поглощения парниковых газов. Напомню также, что лесничество - прибыльный бизнес. К тому же у нас в Ирландии для этого просто идеальная почва, леса растут быстро".

Лесное хозяйство - важный сектор ирландской экономики, обеспечивающий почти 2,5 миллиарда евро в структуре ВВП страны. В отрасли трудятся 12 тысяч человек. Инновационный "план Юнкера" рассчитана на период до 2020 года. А что же дальше? Что будет с планом, когда самого Юнкера, главы Еврокомиссии, сменит другой политик?

В ЕС принято решение о запуске второго этапа программы с опорой на Европейский фонд стратегических инвестиций; он рассчитан на период 2021-2027 года.

В рамках этого этапа, названного InvestEU, ЕС рассчитывает аккумулировать 650 миллиардов дополнительных инвестиций.

Программа второго этапа станет объединяющим началом для уже имеющихся и новых финансовых инструментов, призванных поддержать предпринимательство и инвестиционную деятельность. Таким образом, процесс вложения средств в разные отрасли европейской экономики должен стать проще и эффективнее.

Больше узнать об итогах результатах плана Юнкера и о следующем этапе программы нам помог вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен.

Еuronews: "Господин Катайнен, инвестиционный план был запущен в 2014 году, сразу после кризиса. Как, по вашему, это помогло экономике восстановиться?"

Юрки Катайнен, вице-президент Еврокомиссии по вопросам занятости, роста, инвестиций и конкурентоспособности: " Если смотреть на объемы инвестиций, динамику ВВП, то становится ясно: в наибольшей степени от плана выиграли Греция, Эстония, Болгария, Португалия, Испания, Литва и Италия. То есть государства Южной Европы, которые серьезно пострадали в кризис, а также страны Центральной и Восточной Европы, где наблюдался дефицит финансирования".

Euronews: "В каких отраслях "план Юнкера" оказался наиболее успешным?"

Юрки Катайнен: "Назову такие сферы и проекты, как энергоэффективность, здравоохранение, цифровая связь (в основном, вложения осуществлялись в широкополосную связь), освоение возобновляемых источников энергии. Именно в этих областях деятельность фонда была наиболее заметной".

Euronews: "У вас есть какая-то любимая история успеха, удачный пример?"

Юрки Катайнен: "Да, любимые истории есть. Ну, например, одна эстонская пекарня, Muhu Leib, получила средства по линии Европейского фонда стратегических инвестиций и с их помощью инвестировала в открытие 9 новых пекарен по всей Эстонии. Я привожу этот пример, так как он абсолютно нагляден, все видят их работу... Так вот, эти предприниматели говорят, что без инвестиционного фонда такое расширение не было бы возможным".

Euronews: "Мы попросили вас принести какой-то предмет, символичный для нашего разговора".

Юрки Катайнен: "Вот два куска хлеба, это ржаной хлеб, прямиком от производителя. Поверьте, это очень хороший хлеб, я сам пробовал. Надеюсь, пекарня откроет свои филиалы и за рубежом тоже".

Euronews: "Программа на следующем этапе будет называться InvestEU. Как она поможет активизировать рост? Мы ведь видели, что прогнозы по росту снижены..."

Юрки Катайнен: "Новая программа очень близка по формату Европейскому фонду стратегических инвестиций, разница лишь в том, что национальные банки-участники теперь смогут напрямую применять европейские гарантии, то есть действовать более самостоятельно. Конечно Европейский инвестиционный банк остается нашим стратегическим партнером, структурой, которая занимается реализацией инвестиционных программ. Но национальные банки смогут обращаться к фондам программы InvestEU напрямую.

Еще одно отличие - большая политизированность новой платформы. Я не хочу сказать, что нас интересует только политика. Скорее, мы стремимся через грамотное инвестирование добиться решения каких-то политических задач - таких, как борьба с глобальным изменением климата, стимулирование циркулярной экономики. Мы хотим удвоить вложения в социальные проекты, активнее продвигать малый и средний бизнес, поддерживать инновации".