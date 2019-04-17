Пожар в Нотр-Даме: "Приходилось отступать снова и снова"

500 пожарных, рискуя жизнями, спасали горящий Нотр-Дам. Они старались сделать все возможное, чтобы огонь не перекинулся на колокольни. Если бы они загорелись, то колокола, самый тяжелый из которых весит 13 тонн, могли бы рухнуть, что привело бы к обрушению обеих готических башен.

"Что касается двух башен и колокольни, то ясно, что, если бы сразу мы не применили серьёзные средства тушения, в частности шесть водяных пушек, подсоединённых к городским коммуникациям, башен бы уже не было, это точно. Мы, где нужно, разместили брандспойты, с подъемниками тоже проблем не возникло, благодаря этому мы смогли сохранить обе башни", - говорит замначальника пожарной бригады Парижа Филипп Дёмэ.

"Я не знала, чего ожидать, потому что снизу мы мало что видели. Мы знали, что горит крыша, но мы не знали, насколько сильно. Как все драматично – мы осознали, только добравшись до крыши. Было очень жарко, и приходилось отступать снова и снова, огонь распространялся очень быстро", - рассказывает член пожарной бригады Мириам Шудзински.

Еще один герой – капеллан пожарной службы Жан-Марк Фурнье. Он один из тех, благодаря кому удалось вынести из собора одну из самых ценных реликвий – терновый венец Христа:

"Когда нам разрешили войти в здание, мы тут же бросились к собору. Оказавшись внутри, мы увидели, что там уже находилась другая команда. Они успели взломать сейф и найти работника, у которого был секретный код и который смог вынести терновый венец. Нашей задачей было спасти эту чрезвычайно важную реликвию, эту часть всемирного наследия".

Как теперь выглядит собор с высоты птичьего полета, можно увидеть благодаря съемкам с беспилотника. На месте шпиля огромная дыра, а крыша собор превратилась в пепелище.

На тушение пожара потребовалось 15 часов. Избежать худшего сценария удалось за считанные минуты до катастрофы. Еще 15 минут - максимум полчаса – и собор уже было бы не спасти.