Почему французы так почитают Нотр-Дам

Собор Парижской Богоматери привлекает около 14 миллионов туристов в год. Расположенный в центре французской столицы (перед фасадом собора находится "нулевой километр" Франции), Нотр-Дам стал также центром истории и культуры. Это сокровище французской готической архитектуры многие века остаётся важным христианским культовым центром.

Жемчужина архитектуры расположена на Иль-де-ла-Сите - небольшом острове в течении Сены в центре Парижа. Ежедневно здесь проходят пять религиозных служб, а по воскресеньям - семь.

Строительство собора на месте прежних христианских церквей началось в конце XII века и продолжалось более двух веков.

Собор Парижской Богоматери в цифрах Euronews

С момента своего создания готический собор пережил с Францией все важные моменты истории.

Именно в Нотр-Даме в 1804 году печально известный французский монарх Наполеон I по собственному приказу был коронован на императорский трон.

Собор пережил две мировые войны, и когда Франция была освобождена от нацистской оккупации в 1944 году, колокольный звон Нотр-Дама отметил этот исторический момент.

Четверть века спустя здесь проходили похороны бывшего французского президента и героя войны, генерала Шарля де Голля.

Как отметил в твиттере французский писатель Бернар-Анри Леви, Нотр-Дам - это "Франция Сопротивления, Европы и литературы. Это святость готики и очарование Сены. Вера и красота. Арагон и Гюго. А сегодня утром, он стал погорельцем? Именно Гюго заметил: "Время - архитектор, а народ - это строитель."

Хранилище исторических сокровищ

В соборе хранятся некоторые из самых известных реликвий христианства и католицизма, такие как терновый венец, который, как полагают, был надет на голову Христа перед распятием. Здесь же находится туника, которую носил король Франции Людовик IX Святой, канонизированный католической церковью. Обе реликвии были спасены от огня, сказал поспешил отметить настоятель Нотр-Дама монсеньор Патрик Шове.

Терновый венец в золотом окладе Reuters

Неделю назад шестнадцать статуй Святых были удалены со сгоревшего в понедельник шпиля. По счастливому совпадению, статуи необходимо было временно переместить в связи с работами по реконструкции собора.

Трехметровые статуи, каждая весом около 150 кг, - это Двенадцать апостолов Христа и Четыре евангелиста. Автор скульптур, которые были размещены в установленном в середине XIX века шпиле, Эжен Виолле-ле-Дюк.

В соборе также находится большой орган, пострадавший во время пожара, и другие шедевры искусства.

Культурная жемчужина Франции

В 1831 году французский мастер пера Виктор Гюго опубликовал прославивший собор роман. "Собор Парижской Богоматери" был написан с целью возбудить интерес к увядшему после революции 1789 года сокровищу, и Гюго добился своей цели. В 1840-х годах начинается масштабный реставрационный проект, вернувший готической красоте её изначальное великолепие.

Центральный шпиль собора был восстановлен над зданием (взамен утраченному в XVIII веке) в рамках реставрационного проекта; на создание шпиля в середине XIX века потребовалось 25 лет.

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Реставрационные работы в соборе

Девять колоколов собора были заменены в 2013 году, а разрушенный шпиль находился в процессе реставрации.

Президент Франции Эммануэль Макрон, побывавший вместе с супругой на месте пожара, пообещал восстановить собор. Сбор средств на восстановление утраченных элементов Нотр-Дама был начат ещё в день пожара.

"Это наша история, наша литература, наше воображение, место, где мы пережили все наши величайшие моменты, - сказал Макрон в эмоциональной речи, - Все вместе мы восстановим Нотр-Дам".