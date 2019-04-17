На Мадейре перевернулся автобус с туристами, 28 человек погибли

Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров перевернувшегося на Мадейре автобуса, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

"Консульский отдел посольства находится в режиме онлайн-связи с властями Мадейры для прояснения всех обстоятельств инцидента и понимания, есть ли или нет среди пострадавших российские граждане. На данный момент ни подтверждения, ни опровержения этой информации нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно о ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, об этом сообщило агентство Lusa со ссылкой на местные власти. Инцидент произошел в районе Санта-Круш. Водитель не справился с управлением на крутом повороте, в результате чего автобус вылетел с трассы.

По последним данным, погибли 17 женщин и 11 мужчин, главным образом иностранные туристы.