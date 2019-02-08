В Кемеровской области упал с обрыва автобус с шахтерами

В Кемеровской области с обрыва упал вахтовый автобус, перевозивший шахтеров разреза "Распадский". Шесть человек погибли. Еще около 20 получили травмы. Все пострадавшие доставлены в больницу. Состояние четверых оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации.

Как сообщили в экстренных службах, автобус съехал с технологической дороги на территории разреза и, перевернувшись, упал на крышу. Данные о том, с какой высоты он упал, расходятся: по одной информации – около 10 метров, по другой – более 40.

Причины аварии устанавливаются. Дело было передано в центральный аппарат Следственного комитета. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Следствие начало проверку, в ходе которой предстоит выяснить, проходил ли водитель медицинское освидетельствование и в исправном ли состоянии был автобус.