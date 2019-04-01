Пожар в автобусе унес 20 жизней

По меньшей мере 20 человек погибли при возгорании двухэтажного автобуса в столице Перу Лиме. Лишь семи пассажирам удалось выбраться через окна. Они были отправлены в больницу. Некоторые из пострадавших получили серьезные ожоги.

Пожар начался, когда автобус стоял на вокзале. Пламя мгновенно распространилось по всему автобусу. Большинство тел было найдено на втором этаже: люди не смогли спуститься вниз.

По словам начальника пожарной службы, спасатели увидели на месте трагедии 18-20 тел, но назвать точное число жертв они пока не могут.

Следствию теперь предстоит выяснить, что стало причиной пожара. По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за проблем с электропроводкой. Кроме того, как говорят спасатели, в автобусе не было огнетушителей.

Сейчас полиция разыскивает водителя транспортного средства. Дверь автобуса рядом с его местом была открыта.