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real economy

Европа ставит на инвестиции

 Euronews 
Европа ставит на инвестиции
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Инвестиционный план для Европы, или так называемый "план Юнкера", ставит целью увеличить ВВП ЕС на 1,3% и создать к 2020 году почти полтора миллиона рабочих мест.

Он увидел свет в 2014 году и был заявлен в качестве "дорожной карты для возвращения Европы в рабочий режим с целью стимулирования роста экономики". Центральным элементом этого масштабного проекта стал Европейский фонд стратегических инвестиций. По его линии с 2015 года удалось мобилизовать 335 миллиардов евро дополнительных инвестиций. На балансе программы - поддержка 750 тысяч рабочих мест. К 2020 году этот показатель вырастет до без малого полутора миллионов.

В ЕС также удалось добиться роста ВВП на 0,6%; к 2020 году показатель преодолеет рубеж в 1,3%.

Благополучие 700 тысяч малых и средних предприятий Европы - в фокусе внимания "плана Юнкера". Им упростили доступ к финансированию. Экономисты единодушны: "план" работает и должен быть продлен и после того, как Жан-Клод Юнкер, его автор, покинет пост главы Еврокомиссии.

В итоге свет увидела программа второго этапа "плана Юнкера". Она также опирается на Европейский фонд стратегических инвестиций и рассчитана на период 2021-2027 года. В рамках нового проекта, названного InvestEU, ЕС рассчитывает аккумулировать 650 миллиардов дополнительных инвестиций.

Программа второго этапа станет объединяющим началом для уже имеющихся и новых финансовых инструментов, призванных поддержать предпринимательство и инвестиционную деятельность. Таким образом, процесс вложения средств в разные отрасли европейской экономики должен стать проще и эффективнее.

Вице-президент Еврокомисии Юрки Катайнен прокомментировал второй этап "плана Юнкера" так: "Новая программа очень близка по формату, разница лишь в том, что национальные банки-участники теперь смогут напрямую применять европейские гарантии, то есть действовать более самостоятельно...

Еще одно отличие - большая политизированность новой платформы. Я не хочу сказать, что нас интересует только политика. Скорее, мы стремимся через грамотное инвестирование добиться решения каких-то политических задач - таких, как борьба с глобальным изменением климата, стимулирование циркулярной экономики. Мы хотим удвоить вложения в социальные проекты, активнее продвигать малый и средний бизнес, поддерживать инновации".