"Медленно, но стабильно": темпы роста экономики Германии падают

Крупнейшая экономика Евросоюза может завершить этот год с худшими показателями роста за последние шесть лет. Правительство Германии пересмотрели прогнозы относительно объёмов ВВП, сократив свои оценки вдвое по сравнению с январскими данными — теперь минфин полагает, что рост экономики составит полпроцента.

Мы ожидаем медленное, но стабильное развитие экономики. Мы убеждены, что рост в этом году продолжится, но он будет недостаточно быстрым, чтобы соответствовать требованиям современной и эффективной экономики. И поэтому нам надо поднять вопрос о том, как мы можем стимулировать и укреплять этот рост. Петер Альтмайер министр экономики Германии

Как отмечает Bloomberg, экономисты опасаются дальнейшего ухудшения прогнозов относительно темпов роста экономики Германии, которые уже неоднократно пересматривались в худшую сторону. Сейчас этот показатель в ЕС хуже только у Италии. В Берлине надеются, что в следующем году развитие экономики ускорится и рост ВВП составит 1,5%.